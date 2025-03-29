Один из вариантов мини-сериалов на выходные – украинская телепрограмма "Хрустальные источники" ("Кришталеві джерела"). Это остросюжетная мелодрама, состоящая из 4 серий, пишет Кино 24.

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Премьера этого сериала состоялась в апреле 2024 года. Его можно посмотреть онлайн на ютуб-канале, что является большим удобством для зрителя. Главные роли исполнили Екатерина Варченко, Сергей Стрельников, Мария Мархай, Виктория Литвиненко, Руслан Мирошниченко и Сергей Кучеренко.

Сюжет "Хрустальных источников"

Главная героиня сериала – 32-летняя преподавательница детской хореографии Лиза Кохач. Она должна стать опекуншей для 10-летней племянницы Нели, о которой раньше ничего не знала. Девочка живет в большом и заброшенном доме на берегу озера "Кришталеві джерела". Дом должен достаться тому, кто станет для нее опекуном.

Все оказывается не так просто, ведь владелец строительной компании хочет снести это имение ради своего бизнеса. Кроме того, на дом положил глаз другой претендент – дядя Нели. Борьба за племянницу сводит их под одной крышей.

"Хрустальные источники": смотрите все серии онлайн

Сериал показывает, какие испытания и даже опасности встают перед Лизой. Не обходится здесь и без запретных чувств, которые появятся во время конфликта. Это история о тайнах, предательстве и прощении.

Украинцы положительно оценили сериал: они хвалят талантливую актерскую игру, интересный сюжет и юмор, ставший удачным дополнением.