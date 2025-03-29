Один з варіантів мінісеріалів на вихідні – українська телепрограма "Кришталеві джерела". Це гостросюжетна мелодрама, що складається з 4 серій, пише Кіно 24.

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Прем'єра цього серіалу відбулась у квітні 2024 року. Його можна переглянути онлайн на ютуб-каналі, що є неабиякою зручністю для глядача. Головні ролі виконали Катерина Варченко, Сергій Стрельніков, Марія Мархай, Вікторія Литвиненко, Руслан Мірошниченко та Сергій Кучеренко.

Сюжет "Кришталевих джерел"

Головна героїня серіалу – 32-річна викладачка дитячої хореографії Ліза Кохач. Вона повинна стати опікункою для 10-річної племінниці Нелі, про яку раніше нічого не знала. Дівчинка живе у великому та занедбаному будинку на березі озера "Кришталеві джерела". Дім повинен дістатись тому, хто стане для неї опікуном.

Все виявляється не так просто, адже власник будівельної компанії хоче знести цей маєток заради свого бізнесу. Окрім того, на будинок поклав око інший претендент – дядько Нелі. Боротьба за племінницю зводить їх під одним дахом.

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Серіал показує, які випробування й навіть небезпеки постають перед Лізою. Не обходиться тут і без заборонених почуттів, які з'являться під час конфлікту. Це історія про таємниці, зраду та прощення.

Українці позитивно оцінили серіал: вони хвалять талановиту акторську гру, цікавий сюжет та гумор, що став вдалим доповненням.