Ограбления, суперспособности и опасная красота: 3 сериала, которые стоит посмотреть в эти выходные

Хотите легкую историю о супергероях без очередного спасения вселенной? Нужны напряжение, ограбления и заговор? Хотите чего-то удивительного, красивого и немного жуткого? У нас для вас есть кое-что интересное.

24 Канал собрал сериалы, которые стоит добавить в список. Здесь и Marvel, который вдруг решил проявить человечность, и ограбления, где все пошло не по плану, и красота, за которую буквально можно заплатить жизнью.

"Чудо-человек"

Жанр: комедия, фантастика, супергеройский, драма

MDb: 7,4

Саймон Уильямс – не тот супергерой, который просыпается утром, надевает костюм и летит спасать планету. Он прежде всего актер, который очень хочет получить хорошую роль. А потом в его жизни появляются суперсилы – и начинается странная смесь Голливуда, личных проблем, дружбы и, конечно же, супергеройских приключений.

Компанию Саймону составляет Тревор Слеттери в исполнении Бена Кингсли. Так, того самого персонажа, который давно доказал: иногда лучший способ пережить супергеройский хаос – просто очень уверенно делать вид, что ты все контролируешь.

Что говорят критики: сериал приняли очень тепло. На Rotten Tomatoes его называют своеобразной "свежей паузой" для Marvel. Отдельно хвалят дуэт Яхьи Абдул-Матина II и Бена Кингсли.

"Чудо-человек": смотреть трейлер

"Ограбление"

Жанр: криминал, триллер, драма, детектив

IMDb: 7,0

Лондонская финансовая компания становится мишенью дерзкого ограбления. Вооруженные преступники захватывают сотрудников и заставляют их выполнять свои требования.

Среди заложников оказываются Зара и ее лучший друг Люк. Параллельно расследованием занимается детектив Рис, который постепенно понимает: за ограблением может стоять гораздо более масштабный международный финансовый заговор.

Что говорят критики: Критики особо отмечают напряжение и актерскую игру Софи Тернер и Арчи Мадекве. И ставят 7 баллов на IMDB.

"Ограбление": смотреть трейлер

"Красота"

Жанр: фантастика, хоррор, триллер, драма, черная комедия

IMDb: 6,6

В мире начинают загадочно умирать супермодели. Двое агентов ФБР отправляются расследовать эти смерти и быстро выходят на след загадочного вируса. Его особенность в том, что он делает людей невероятно красивыми. Есть только один маленький нюанс: вирус смертелен.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes ставит сериалу 68%, называя его зрелищным боди-хоррором с сатирой на современные стандарты красоты.



"Красота": смотреть трейлер

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