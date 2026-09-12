24 Канал зібрав серіали, які варто додати до списку. Тут і Marvel, який раптом вирішив бути людяним, і пограбування, де все пішло не за планом, і краса, за яку буквально можна заплатити життям.

"Диво-чоловік"

Жанр: комедія, фантастика, супергеройський, драма

MDb: 7,4

Саймон Вільямс – не той супергерой, який прокидається вранці, натягує костюм і летить рятувати планету. Він передусім актор, який дуже хоче отримати хорошу роль. А потім у його житті з'являються суперсили – і починається дивна суміш Голлівуду, особистих проблем, дружби та, звісно, супергеройських пригод.

Компанію Саймону складає Тревор Слеттері у виконанні Бена Кінгслі. Так, того самого персонажа, який давно довів: іноді найкращий спосіб пережити супергеройський хаос – просто дуже впевнено робити вигляд, що ти все контролюєш.

Що кажуть критики: серіал прийняли дуже тепло. На Rotten Tomatoes його називають своєрідною "свіжою паузою" для Marvel. Окремо хвалять дует Ях'ї Абдул-Матіна II та Бена Кінгслі.

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"Диво-чоловік": дивитись трейлер

"Пограбування"

Жанр: кримінал, трилер, драма, детектив

IMDb: 7,0

Лондонська фінансова компанія стає мішенню зухвалого пограбування. Озброєні злочинці захоплюють працівників і змушують їх виконувати свої вимоги.

Серед заручників опиняються Зара та її найкращий друг Люк. Паралельно розслідуванням займається детектив Ріс, який поступово розуміє: за пограбуванням може стояти значно масштабніша міжнародна фінансова змова.

Що кажуть критики: Критики особливо відзначають напругу та акторську гру Софі Тернер і Арчі Мадекве. Та дають 7 на IMDB.

"Пограбування": дивитись трейлер

"Краса"

Жанр: фантастика, хорор, трилер, драма, чорна комедія

IMDb: 6,6

У світі починають загадково помирати супермоделі. Двоє агентів ФБР вирушають розслідувати ці смерті й швидко виходять на загадковий вірус. Його особливість у тому, що він робить людей неймовірно красивими. Є тільки один маленький нюанс: вірус смертельний.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає серіалу 68%, називаючи його видовищним боді-хорором із сатирою на сучасні стандарти краси.



"Краса": дивитись трейлер

Маємо ще добірку трилерів на вечір суботи - обов’язково подивіться.