3 шикарных сериала, которые вы могли пропустить

Лето – период, когда нужно больше отдыхать. Например, можно смотреть сериалы и фильмы, на которые раньше не хватало времени.

24 Канал составил подборку сериалов, которые вы могли пропустить.

Кстати Сериал о королевской семье, который будете смотреть все лето

Сериалы, которые вы могли пропустить

"Гевелий"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 5

: 5 Рейтинг IMDb: 7.7/10

13 января 1993 года пассажиры и экипаж парома "Гевелий" отплыли из порта Свиноуйсьце в Польше в направлении Истада в Швеции. Вскоре путешествие превращается в отчаянную борьбу за выживание.

"Гевелий": смотрите онлайн трейлер сериала

"Девять совсем незнакомых людей"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 6.9/10

В элитный пансионат в глухом уголке Австралии приезжают семья Маркони, писательница Фрэнсис, супруги Бен и Джессика, адвокат Ларс, домохозяйка Кармел и пенсионер Тони.

Владелицу заведения играет непревзойденная Николь Кидман, которая обещает исцелить души и тела гостей. Каждый из них хочет стереть из памяти мрачное прошлое, однако удастся это не всем.

"Девять совсем незнакомых людей": смотрите онлайн трейлер сериала

"Анатомия скандала"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.0/10

Софи – жена влиятельного политика Джеймса Уайтгауса. Роскошная жизнь женщины рушится, когда скандальные тайны становятся известными, а ее мужа обвиняют в ужасном преступлении.

"Анатомия скандала": смотрите онлайн трейлер сериала

Если вы любите турецкие сериалы, то сохраняйте вот эту подборку.