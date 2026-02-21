Что посмотреть, если уже хочется весны: 4 сериала для хорошего настроения
Самая сложная зима для украинцев наконец подходит к завершению. Уже через несколько дней придет весна, а вместе с ней долгожданное потепление, солнце и хорошее настроение.
24 Канал подготовил подборку сериалов для тех, кто уже хочет весны. Они подарят вам хорошее настроение.
Какие сериалы посмотреть, если уже хочется весны?
"Бриджертоны"
- Количество сезонов: 4
- Количество серий: 32
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Костюмированный сериал от Netflix, который уже завоевал любовь украинцев. Это история о семье Бриджертонов, которая живет в Лондоне в эпоху Регентства: братьях Энтони, Бенедикте, Колине и Грегори, сестрах Дафни, Элоизе, Франческе и Гиацинте, а также их матери, виконтессы-вдовы Вайолет, и друзей.
Каждый сезон – это отдельная история любви детей Бриджертонов. Например, в четвертом, первые эпизоды которого вышли недавно, рассказывается о Бенедикте и загадочной девушке, которая завоевала его сердце.
"Эмили в Париже"
- Количество сезонов: 5
- Количество серий: 50
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
В первом сезоне исполнительный директор по маркетингу Эмили Купер переезжает из Чикаго в Париж. Там девушка устраивается на работу, знакомится с новым коллективом и встречает любовь. Жизнь главной героини невероятно увлекательная и полна приключений. Особенно интересна любовная линия.
"Белый лотос"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 21
- Рейтинг IMDb: 8.0/10
События сериала разворачиваются на эксклюзивном гавайском курорте. Разные люди приехали в отель на неделю, чтобы отдохнуть и восстановить свои силы. Однако каждого дня идиллия этого отпуска разрушается.
"Моя жизнь с мальчиками Уолтер"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 20
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
В сериале рассказывается о подростке из Манхэттена Джеки Говард, которая потеряла родителей и переезжает в Колорадо к семье Уолтеров. Они воспитывают семерых сыновей и одну дочь. Это история о дружбе, любви и надежде.
Какие сериалы выйдут весной 2026 года?
"Скарпетта" (премьера 11 марта) – это история о судебно-медицинском патологоанатоме Кей Скарпетте, роль которой сыграла непревзойденная Николь Кидман. Сериал снят по мотивам одноименной серии книг Патрисии Корнуэлл.
"Эйфория", 3 сезон (апрель) – долгожданное продолжение истории о Ру Беннет, которое зрители ждали более четырех лет. Главную роль в сериале исполнила невероятная Зендея.
"У Марго проблемы с деньгами" (15 апреля) – драматический сериал с участием Николь Кидман и Эль Фаннинг. Это рассказ о Марго Миллет, которая забеременела от своего преподавателя английского языка в колледже. Впоследствии женщина идет работать на OnlyFans, где достигает успеха.