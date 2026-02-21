24 Канал подготовил подборку сериалов для тех, кто уже хочет весны. Они подарят вам хорошее настроение.

Какие сериалы посмотреть, если уже хочется весны?

"Бриджертоны"

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий : 32

: 32 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Костюмированный сериал от Netflix, который уже завоевал любовь украинцев. Это история о семье Бриджертонов, которая живет в Лондоне в эпоху Регентства: братьях Энтони, Бенедикте, Колине и Грегори, сестрах Дафни, Элоизе, Франческе и Гиацинте, а также их матери, виконтессы-вдовы Вайолет, и друзей.

Каждый сезон – это отдельная история любви детей Бриджертонов. Например, в четвертом, первые эпизоды которого вышли недавно, рассказывается о Бенедикте и загадочной девушке, которая завоевала его сердце.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер 1 сезона

"Эмили в Париже"

Количество сезонов : 5

: 5 Количество серий : 50

: 50 Рейтинг IMDb: 6.8/10

В первом сезоне исполнительный директор по маркетингу Эмили Купер переезжает из Чикаго в Париж. Там девушка устраивается на работу, знакомится с новым коллективом и встречает любовь. Жизнь главной героини невероятно увлекательная и полна приключений. Особенно интересна любовная линия.

"Эмили в Париже": смотрите онлайн трейлер 1 сезона

"Белый лотос"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий : 21

: 21 Рейтинг IMDb: 8.0/10

События сериала разворачиваются на эксклюзивном гавайском курорте. Разные люди приехали в отель на неделю, чтобы отдохнуть и восстановить свои силы. Однако каждого дня идиллия этого отпуска разрушается.

"Белый лотос": смотрите онлайн трейлер 1 сезона

"Моя жизнь с мальчиками Уолтер"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий : 20

: 20 Рейтинг IMDb: 6.8/10

В сериале рассказывается о подростке из Манхэттена Джеки Говард, которая потеряла родителей и переезжает в Колорадо к семье Уолтеров. Они воспитывают семерых сыновей и одну дочь. Это история о дружбе, любви и надежде.

"Моя жизнь с мальчиками Уолтер": смотрите онлайн трейлер 1 сезона

