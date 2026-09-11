Если вам не хватает именно такого настроения, вот пять сериалов от 24 Канала, которые могут заполнить эту магическую пустоту.
"Открытие ведьм"
Год: 2018–2022
Жанр: фэнтези, романтика, драма, сверхъестественное
IMDb: 7,7
В главных ролях: Тереза Палмер, Мэтью Гуд, Алекс Кингстон
Диана Бишоп – историк и ведьма, которая долгое время пыталась не иметь ничего общего со своими способностями. Но однажды в Оксфордской библиотеке она случайно находит древнюю зачарованную рукопись. И тут, как это обычно бывает с такими книгами, спокойная жизнь заканчивается.
В дело вступают ведьмы, демоны и вампиры. А особенно – загадочный вампир Мэтью Клермонт. Ведь когда у вас есть древняя магическая книга и сверхъестественная война, почему бы не добавить еще и запретную любовь?
Что говорят критики: здесь как раз все довольно приятно. Rotten Tomatoes дает сериалу 87% от критиков и 79% от зрителей. Обозреватели хвалили атмосферу, химию между главными героями и то, что фэнтези здесь выглядит довольно приземленно.
"Открытие ведьм": смотреть трейлер
"Мейфейские ведьмы"
Год: 2023–2025
Жанр: фэнтези, мистика, драма, ужасы
IMDb: 6,2
В главных ролях: Александра Даддарио, Джек Хьюстон, Тонгайи Чириса
Ровен Филдинг – нейрохирург, которая внезапно узнает, что является наследницей древнего рода ведьм. И это еще не самое страшное. Вместе с семейным наследием она получает очень неприятного сверхъестественного "друга" – Лашера, духа, преследующего семью на протяжении поколений.
То есть кому-то в наследство достается квартира бабушки, а Ровен – династия ведьм, демоническое существо и многолетнее семейное проклятие. Не самый худший вариант, если не считать демона.
Что говорят критики: здесь мнения гораздо более противоречивы. На Rotten Tomatoes у сериала 59% от критиков и 53% от зрителей. Критики отмечают атмосферу Нового Орлеана и Александру Даддарио, но в то же время упрекают сериал в чрезмерном количестве сюжетных линий и не всегда убедительном сценарии.
"Мейфейские ведьмы": смотреть трейлер
"Ведьмы Ист-Энда"
Год: 2013–2014
Жанр: фэнтези, драма, ужасы, мистика
IMDb: 7,5
В главных ролях: Джулия Ормонд, Медхен Эмик, Дженна Деван, Рэйчел Бостон
В центре истории – семья Бошамов. Две сестры, Фрейя и Ингрид, даже не подозревают, что они ведьмы. А их мать и тетя знают об этом очень хорошо. Просто почему-то решили не сообщать девочкам об этой маленькой семейной тайне.
А потом появляется древний враг, магические силы выходят из-под контроля, начинаются романтические приключения, проклятия, тайны прошлых жизней и все то, ради чего мы вообще включаем сериалы о ведьмах.
Что говорят критики: Rotten Tomatoes дает сериалу 65% от критиков, но значительно более приятные 85% от зрителей. Критики отмечали его легкость, юмор, романтическую составляющую и интересную динамику.
"Ведьмы Ист-Энда": смотреть трейлер
"Санктуарий: История ведьмы"
Год: 2024–
Жанр: фэнтези, триллер, драма, детектив
IMDb: 6,2
В главных ролях: Элейн Кэссиди, Хейзел Дуп, Дэниел Адегбойега
События разворачиваются в небольшом британском городке Санктуарий, где ведьмы живут бок о бок с обычными людьми. Все более-менее спокойно – насколько вообще может быть спокойно там, где рядом живут ведьмы.
Но после гибели мальчика городок охватывают подозрения. Начинается расследование, а старые страхи перед ведьмами быстро возвращаются. И вот уже вопрос не в том, что обладает магическими способностями, а в том, кого толпа решит признать виновным.
Что говорят критики: реакция неоднозначная. Rotten Tomatoes назвал сериал интересной новинкой и отметил его человеческую, криминальную составляющую, тогда как Paste Magazine счел его несколько шаблонным.
"Санктуарий: История ведьмы": смотреть трейлер
"Таламаска: Тайный орден"
Год: 2025–2026
Жанр: фэнтези, мистика, триллер, ужасы, драма
IMDb: 6,5
В главных ролях: Николас Дентон, Селин Бакенс, Мэйзи Ричардсон-Селлерс, Уильям Фихтнер
Это тайная организация, которая следит за сверхъестественными существами – ведьмами, вампирами и оборотнями. Молодой юрист Гай Анатоль получает предложение, от которого нормальный человек просто отказался бы. Но тогда не было бы сериала.
Его вербуют в Таламаске, после чего он отправляется под прикрытием в лондонское отделение организации, чтобы выяснить, кто из ее агентов работает на опасные силы.
Что говорят критики: Rotten Tomatoes дает первому сезону 61 % от критиков и 68 % от зрителей. Metacritic – 63/100. Часть критиков хвалит темп, загадки и актерскую игру, другие считают сюжет несколько запутанным и неровным.
"Таламаска: Тайный орден": смотреть трейлер
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