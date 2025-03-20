10 топовых сериалов на Netflix, которые стали самыми популярными среди украинцев

На Netflix каждую неделю обновляется рейтинг самых популярных лент на платформе, что позволяет пользователям легко находить лучшие варианты для просмотра. На этот раз собрали новый список, который включает самые популярные сериалы на Netflix.

Недавно мы опубликовали подборку самых популярных фильмов, а теперь на очереди сериалы. В этом списке Кино 24 вы найдете различные жанры, от драм и триллеров до комедий и фантастики, поэтому каждый сможет выбрать сериал на свой вкус и настроение.

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"Юношество"

По сюжету, 13-летнего подростка обвиняют в убийстве его одноклассницы, что шокирует всю школу и общество. Все доказательства указывают на него, но парень отрицает свою причастность к преступлению. В то время его семья, которая переживает отчаяние и неопределенность, вместе с терапевтом и детективом начинают глубже расследовать события, которые привели к трагедии.

Каждый из них имеет свое мнение и собственные мотивации, но все они объединены единым стремлением – понять, что же на самом деле произошло и действительно ли подросток виноват.

"Юношество": смотрите онлайн трейлер сериала

"Гепард"

В 1860 году, во время беспорядков Рисорджименто, Сицилия переживает тяжелые времена. Принц Салина, глава знатного рода, сохраняет спокойствие среди хаоса, господствуя над своей семьей и владениями. Он убежден, что даже эти беспорядки, как и многие другие потрясения, являются временными и со временем пройдут. Принц, однако, не может смириться с идеализмом молодых людей, таких как его племянник Танкреди, который присоединяется к повстанцам, рискуя своей жизнью ради перемен. Танкреди верит в идеи революции, стремясь изменить старый порядок, и для него это вопрос чести и преданности новым идеалам.

Принц также не разделяет амбиций других, таких как Седара – вульгарного человека, который активно потакает новой власти, связанной с мафиозными организациями. Седар готов манипулировать ситуацией, используя свою дочь Анжелику, чтобы достичь личной выгоды и власти в новой политической реальности. Его желание использовать свою дочь как средство для получения большего влияния добавляет еще больше напряжения к уже сложной ситуации.

"Гепард": смотрите онлайн трейлер сериала

Принц Салина имеет поддержку только одного человека – своей любимой дочери Кончетты. Она является его умной и предусмотрительной советницей, которая разделяет его взгляды и стремится обеспечить стабильность в семье, даже во времена перемен. Однако в конце концов Кончетта будет вынуждена пожертвовать своим личным счастьем, чтобы сохранить наследство и власть рода.

"Плеймейкерка"

По сюжету, бывшая тусовщица, привыкшая к роскошному образу жизни и беззаботным вечеринкам, неожиданно оказывается в ситуации, которая кардинально меняет ее жизнь. После того как она случайно попадает на место руководителя профессиональной баскетбольной команды, принадлежащей ее семье, ей приходится столкнуться с новыми вызовами. Теперь она должна доказать, что способна управлять бизнесом и управлять командой, чего она никогда не делала и даже не планировала.

"Плеймейкерша": смотрите онлайн трейлер сериала

Если же вам не по вкусу вышеперечисленные ленты, не переживайте – в списке есть еще множество интересных сериалов, среди которых вы точно найдете что-то на свой вкус. Вот несколько вариантов, которые могут вас заинтересовать:

"Нулевой день"

"Лишь один взгляд"

"Кассандра"

"Цена красоты"

"Formula 1 Жени, чтобы выжить"

"Токсичный город"

"Отголоски"

Если вы не нашли что-то для себя среди предыдущих вариантов, в этом списке вы точно найдете то, что будет соответствовать вашим предпочтениям.