В нашей новой подборке вы найдете такие сериалы: "Я никогда не", "Когда замирает сердце", "Джинни и Джорджия" и многие другие. В материале Кино 24 смотрите трейлеры и выбирайте, какую ленту посмотрите уже сегодня.

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Что посмотреть на Netflix

"Я никогда не"

Американская лента умело комбинирует два жанра – драму и комедию.

В этом сериале отражена история сложной девушки-подростка, которая пытается преодолеть все трудности и испытания, встречающиеся на пути школьников.

После пережитой потери, Дэви начинает попытки изменить свою жизнь и стать популярной в школе, но оказывается, что это сложнее, чем она думала.

"Я никогда не": смотрите онлайн трейлер сериала

"Преступники"

Повсюду по Европе мафиозные группировки враждуют из-за одной чрезвычайно ценной монеты. Опытный преступник, решивший покинуть криминальный мир, объединяется с неудачником из мира гангстеров для осуществления последнего крупного ограбления.

"Преступники": смотрите онлайн трейлер сериала

"Когда замирает сердце"

В этом сериале мы углубимся в историю взросления двух подростков, Чарли и Ника. Они открывают для себя школьную жизнь с ее непредсказуемостью и вызовами.

В этом процессе они переживают первую любовь, находятся в сложных ситуациях. Но, самое важное, они понимают, что между ними есть больше, чем просто обычная дружба.

"Когда замирает сердце": смотрите онлайн трейлер сериала

"Внешние отмели"

Сюжет рассказывает о группе молодых людей, подростков, которые называют себя "Запасными". Они ищут отца одного из парней, считающегося лидером их организации.

Во время своего увлекательного путешествия подростки сталкиваются с множеством приключений. Главные герои находят древнюю карту сокровищ, которая обещает обогатить их. Авантюристы отправляются в Северную Каролину, где они пытаются разгадать тайну затерянной колонии Роанок. Однако им не представить, насколько интересное и опасное путешествие их ожидает.

"Внешние отмели": смотрите онлайн трейлер сериала

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

А также в списке тех лент на Netflix, которые точно стоят вашего внимания:

"Сексуальное образование"

"Паразит: Серые"

"Рипли"

"Бриджертоны"

"Джинни и Джорджия"

"Молодые монархи"

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