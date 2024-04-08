У нашій новій добірці ви знайдете такі серіали: "Я ніколи не", "Коли завмирає серце", "Джинні й Джорджія" та багато інших. У матеріалі Кіно 24 дивіться трейлери та обирайте, яку стрічку переглянете уже сьогодні.

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Що подивитись на Netflix

"Я ніколи не"

Американська стрічка вміло комбінує два жанри – драму та комедію.

У цьому серіалі відображено історію складної дівчини-підлітка, яка намагається подолати всі труднощі та випробування, що зустрічаються на шляху школярів.

Після пережитої втрати, Деві розпочинає спроби змінити своє життя та стати популярною в школі, але виявляється, що це складніше, ніж вона думала.

"Я ніколи не": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Злочинці"

Усюди по Європі мафіозні угруповання ворогують через одну надзвичайно цінну монету. Досвідчений злочинець, що вирішив покинути кримінальний світ, об'єднується з невдахою зі світу гангстерів для здійснення останнього великого пограбування.

"Злочинці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Коли завмирає серце"

У цьому серіалі ми поглибимось в історію дорослішання двох підлітків, Чарлі та Ніка. Вони відкривають для себе шкільне життя з його непередбачуваністю та викликами.

У цьому процесі вони переживають перше кохання, знаходяться в складних ситуаціях, але, найважливіше, вони розуміють, що між ними є більше, ніж просто звичайна дружба.

"Коли завмирає серце": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Зовнішні мілини"

Сюжет розповідає про групу молодих людей, підлітків, які називають себе "Запасниками". Вони старанно шукають батька одного з хлопців, що вважається лідером їхньої організації.

Під час своєї захопливої подорожі підлітки стикаються з безліччю пригод. Головні герої знаходять давню карту скарбів, яка обіцяє збагатити їх. Авантюристи вирушають до Північної Кароліни, де вони намагаються розгадати таємницю загубленої колонії Роанок. Проте їм не уявити, наскільки цікава та небезпечна подорож їх очікує.

"Зовнішні мілини": дивіться онлайн трейлер серіалу

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

А також у списку тих стрічок на Netflix, які точно вартують вашої уваги:

"Сексуальна освіта"

"Паразит: Сірі"

"Ріплі"

"Бріджертони"

"Джинні й Джорджія"

"Молоді монархи"

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