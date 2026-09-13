Что посмотреть вечером: 4 увлекательных сериала Netflix с качественным украинским дубляжом

Поиск идеального сериала на вечер часто занимает больше времени, чем сам просмотр, особенно когда хочется услышать родной язык без любительского многоголосого перевода поверх оригинала. К счастью, стриминговая платформа Netflix уже давно наполнена топовыми оригинальными хитами с полным студийным украинским дубляжом.

В этих сериалах голоса актеров подобраны безупречно, а шутки и адаптация звучат максимально живо и непринужденно, пишет 24 Канал.

"Очень странные дела"

Рейтинг IMDb – 8,7

В уютном провинциальном городке Хокингс 1980-х годов при загадочных обстоятельствах бесследно исчезает 12-летний мальчик Уилл Байерс. Его трое ближайших друзей начинают собственное опасное расследование и натыкаются в лесу на молчаливую девочку со сверхъестественными способностями по имени Одиннадцать. Вместе подросткам приходится противостоять секретной правительственной лаборатории и ужасным существам из параллельного мрачного измерения.

"Очень странные дела": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: обозреватели Rotten Tomatoes отмечают безупречную ностальгическую атмосферу 80-х и детально прописанные характеры персонажей. Однако в более поздних сезонах критики упрекают шоураннеров за продолжительность эпизодов.

"Уэнсдей"

Рейтинг IMDb – 8,0

После очередного скандала в обычной школе мрачную и саркастичную Уэнсдей Адамс отправляют в академию Невермор – закрытый пансион для подростков со сверхъестественными способностями. Девушка планирует сбежать из учебного заведения в первый же день, но ее планы меняет серия жестоких таинственных убийств в соседнем городке. Уэнсдей решает самостоятельно распутать клубок кровавых тайн и при этом узнает о темном прошлом своих родителей.

"Уэнсдей": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: обозреватели Rotten Tomatoes восхищаются магнетической игрой Дженны Ортеги, ее острыми саркастическими репликами и визуальным стилем Тима Бертона. Однако критики отмечают слабую детективную интригу и чрезмерное сходство отдельных эпизодов с типичными подростковыми мелодрамами.

"Бриджертоны"

Рейтинг IMDb – 7,4

Семья Бриджертонов пытается удачно выдать замуж своих детей, но каждый их шаг пристально оценивает таинственная автор газеты леди Вислдаун. Ее скандальные заметки способны за одно утро вознести девушку на вершину славы или навсегда разрушить ее репутацию в обществе. Это яркая, страстная и эстетичная костюмированная история с роскошными бальными платьями, современной музыкой в классической аранжировке и остроумными диалогами, которые в украинском дубляже звучат невероятно изысканно.

"Бриджертоны": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes обозреватели хвалят сериал за смелое обновление жанра костюмированной драмы, фантастическую химию между героями и свежий взгляд на исторический контекст. Однако отдельные рецензенты упрекают проект в поверхностном раскрытии социальных тем и легкомысленном отношении к исторической достоверности.

"Ход королевы"

Рейтинг IMDb – 8,5

Потеряв мать в 1950-х годах, Бет Гармон попадает в приют. Там она неожиданно обнаруживает в себе феноменальный талант к шахматам и быстро добивается успехов в этом жестком спорте. Однако главным испытанием для Бет становится борьба с собственными психологическими травмами и зависимостями, которые угрожают разрушить ее карьеру.

"Ход королевы": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: обозреватели Rotten Tomatoes восхищаются актерской игрой Ани Тейлор-Джой, элегантной визуальной эстетикой 60-х и способностью режиссера сделать шахматные партии более напряженными, чем любой боевик. В то же время некоторые рецензенты обращают внимание на несколько идеализированное изображение зависимостей и предсказуемую схему классической спортивной драмы, где главная героиня легко преодолевает большинство препятствий на пути к триумфу.

На днях стриминговая платформа Netflix обновила рейтинг самых популярных сериалов в Украине.