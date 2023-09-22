Разделите эту осень с близкими людьми для просмотра интересного сериала. Мелодрама, триллер или фэнтези – все они дополнят атмосферу уютного осеннего дня или вечера. 24 Канал подготовил подборку из 5 сериалов, которые точно достойны вашего внимания.

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"Ты" (2018)

Сериал "Ты" на Netflix станет отличным выбором для поклонников психологических драм-триллеров. История начинается с простого менеджера книжного магазина Джо, который искренне верит, что умеет разбираться в людях в зависимости от читаемых книг. Встреча с девушкой Гвен разделяет жизнь главного героя на до и после.

Непредвиденное развертывание событий в ленте и психологическое напряжение не позволят вам оторваться от экрана. Ведь Джо становится настоящим сталкером, когда Гвен отвечает ему взаимностью. В погоне за счастливым общим будущим главный герой идет на необдуманные поступки, часто связанные с криминалом. Сначала безобидный интерес к девушке перерастает в истинную одержимость, и теперь Джо уже не остановить никому.

"Ты": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сестра Рэтчед" (2020)

Американский уголовный триллер "Сестра Рэтчед" заинтересует всех, кто любит пощекотать себе нервы. Напряженный сюжет и потрясающая игра актеров делают этот сериал в жанре триллера еще более увлекательным.

Телесериал изображает историю медицинской сестры Милреда Ретчеда, которая отправляется в госпиталь для психически больных в Северной Калифорнии. Там бывшей военной медсестры подстерегают не только ужасные детали работы госпиталя, но и серьезные внутренние изменения. Сможет ли сестра Рэтчед спасти себя от мрачного медучреждения, где ставят эксперименты над людьми? И не станет ли главная героиня такой же хладнокровной, как и его сотрудники? Психиатрическая больница доктора Ганновера скрывает еще множество тайн, которые следует раскрыть.

"Сестра Рэтчед": смотрите онлайн трейлер сериала

"Судьба: Сага Винкс" (2021)

Фэнтезийный сериал производства Netflix, основанный на мультсериале "Клуб Винкс", станет идеальным дополнением вечера в дождливую погоду. В центре ленты все та же девушка Блум из Калифорнии, которая случайно узнает о своих магических силах. Вскоре отправляется в магическую школу Алфея, чтобы усовершенствовать силы феи огня. Там Блум находит новых друзей и даже настоящую любовь.

Однако в Алфее не все так сказочно, ведь вскоре над школой нависает серьезная угроза – злые монстры, известные как "Обожженные". Блум вместе со Стеллой, Аишей, Музой и Террой бросаются спасать волшебный мир. На фоне войны со злом не менее динамично разворачиваются события и в жизни каждой из фей, где бушуют первые серьезные чувства и первые серьезные ошибки.

"Судьба: Сага Винкс": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты" (2023)

Приквел популярного американского сериала "Бриджертоны" перенесет вас в королевское время 19 века. Грандиозные замки, пышные платья, золото, изящные корсеты и галантность мужчин – невероятная атмосфера сериала "Бриджертоны: История королевы Шарлотты" заставит вас затаить дыхание от величия.

Шарлотта – амбициозная девушка из немецкой провинции, которая вскоре должна стать королевой Англии. Ее таинственный жених – король Георг, которого она впервые встречает в день бракосочетания. Погрузитесь в непростую историю любви этой пары, которая еще раз доказывает, что настоящая любовь справится со всеми трудностями. Даже если вокруг бушуют дворцовые интриги, а любимый страдает от психических нарушений.

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты": смотрите онлайн трейлер сериала

"Женщина в доме напротив девушки в окне" (2022)

Любителям триллеров и черного юмора точно понравится минисериал "Женщина в доме напротив девушки в окне". Кинолента рассказывает историю Анны, которая несколько лет назад потеряла дочь. Неудачный брак еще больше выбил главную героиню из колеи, так что каждый день Анна проводит в компании одной-двух бутылок красного вина. К тому же женщина начала страдать от сильных галлюцинаций.

Но однажды жизнь Анны снова наполняется красками, когда по соседству поселяется мужчина по имени Нил. Ежедневное созерцание в окно для нее уже не становится столь бессмысленным. Но впереди ждет новый удар – Анна становится свидетелем жестокого убийства. Однако поверит ли кто-нибудь женщине с проблемами с алкоголем и постоянными галлюцинациями?

"Женщина в доме напротив девушки в окне": смотрите онлайн трейлер сериала

Автор: Анастасия Доскоч