3 долгожданных сериала, которые будут поражать зрителей на Netflix уже в апреле

Приближается самый цветущий месяц весны, а вместе с ним – и самые ожидаемые премьеры апреля. Если вы уже просмотрели все сериалы из своего списка желаемого, самое время его обновить.

В апреле на стриминговой платформе Netflix выйдут как новые проекты, так и продолжение уже полюбившихся историй. В материале 24 Канала рассказываем, какие именно ленты стоит добавить в свой список и когда ждать их премьеры.

Смотрите также 4 фильма и сериала с Евгением Лебединым, которого уже годами обожают украинцы

Какие сериалы выйдут на Netflix в апреле?

"Большие ошибки" – 9 апреля 2026 года

Одна из самых ожидаемых премьер апреля 2026 года – комедийный криминальный сериал "Большие ошибки". Его создал канадский режиссер Дэн Леви.

Сюжет разворачивается вокруг брата и сестры, которых через шантаж заставляют работать на опасных людей. Неожиданно они становятся частью преступного мира. Впрочем, их маленькая команда совсем неорганизованная, что и порождает множество комедийных ситуаций. Сериал будет насчитывать всего 8 эпизодов, поэтому его легко можно посмотреть всего за несколько дней.

"Ссора" – 16 апреля

Также в апреле состоится премьера второго сезона сериала-антологии "Ссора".

Сюжет будет разворачиваться вокруг историй нескольких пар разных поколений, которые странным образом связаны между собой. Премьера первого сезона состоялась в апреле 2023 года, и тогда сериал получил большую популярность среди зрителей: на сайте IMDb он получил оценку 8 баллов.

Первый сезон состоял из 10 эпизодов, тогда как второй, вероятнее всего, будет иметь 8 серий.

"Плеймейкерка" – 23 апреля

В апреле 2026 года выйдет второй сезон баскетбольной комедии "Плеймейкерка". Премьера первого сезона состоялась в феврале 2025 года – он насчитывал 10 эпизодов.

Главную роль исполнила Кейт Хадсон, которая воплотила образ бывшей светской львицы, стремящейся доказать свою способность управлять бизнесом. Однако в силу обстоятельств она вынуждена возглавить баскетбольную команду, которая принадлежит ее семье.

В новом сезоне Айлу будут ждать новые вызовы: ей снова придется доказывать, что она способна справиться с любыми трудностями.

Какие еще ленты выйдут в свет в апреле 2026 года?

В апреле выйдет еще немало фильмов и сериалов, достойных внимания. Среди них – "Соседки по комнате", премьера которого состоится 16 апреля, а также "Верхушечный хищник", который выйдет 24 апреля.

Кроме того, зрителей ждет ряд ярких кинопремьер в кинотеатрах, в частности: "Любит не любит", "На драйве", "Простая случайность", "Распад", "Дьявол носит Прада", "Монти Пайтон и Священный Грааль" и многие другие.