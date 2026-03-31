3 долгожданных сериала, которые будут поражать зрителей на Netflix уже в апреле
- На Netflix в апреле 2026 года выйдут три новых сериала: "Большие ошибки" 9 апреля, "Ссора" 16 апреля и "Плеймейкерка" 23 апреля.
- Кроме сериалов, в апреле также состоятся премьеры фильмов, таких как "Соседки по комнате" 16 апреля и "Верхушечный хищник" 24 апреля.
Приближается самый цветущий месяц весны, а вместе с ним – и самые ожидаемые премьеры апреля. Если вы уже просмотрели все сериалы из своего списка желаемого, самое время его обновить.
В апреле на стриминговой платформе Netflix выйдут как новые проекты, так и продолжение уже полюбившихся историй. В материале 24 Канала рассказываем, какие именно ленты стоит добавить в свой список и когда ждать их премьеры.
Какие сериалы выйдут на Netflix в апреле?
"Большие ошибки" – 9 апреля 2026 года
Одна из самых ожидаемых премьер апреля 2026 года – комедийный криминальный сериал "Большие ошибки". Его создал канадский режиссер Дэн Леви.
Сюжет разворачивается вокруг брата и сестры, которых через шантаж заставляют работать на опасных людей. Неожиданно они становятся частью преступного мира. Впрочем, их маленькая команда совсем неорганизованная, что и порождает множество комедийных ситуаций. Сериал будет насчитывать всего 8 эпизодов, поэтому его легко можно посмотреть всего за несколько дней.
"Большие ошибки": смотрите онлайн трейлер сериала
"Ссора" – 16 апреля
Также в апреле состоится премьера второго сезона сериала-антологии "Ссора".
Сюжет будет разворачиваться вокруг историй нескольких пар разных поколений, которые странным образом связаны между собой. Премьера первого сезона состоялась в апреле 2023 года, и тогда сериал получил большую популярность среди зрителей: на сайте IMDb он получил оценку 8 баллов.
"Ссора": смотрите онлайн трейлер сериала
Первый сезон состоял из 10 эпизодов, тогда как второй, вероятнее всего, будет иметь 8 серий.
"Плеймейкерка" – 23 апреля
В апреле 2026 года выйдет второй сезон баскетбольной комедии "Плеймейкерка". Премьера первого сезона состоялась в феврале 2025 года – он насчитывал 10 эпизодов.
Главную роль исполнила Кейт Хадсон, которая воплотила образ бывшей светской львицы, стремящейся доказать свою способность управлять бизнесом. Однако в силу обстоятельств она вынуждена возглавить баскетбольную команду, которая принадлежит ее семье.
"Плеймейкерша": смотрите онлайн трейлер сериала
В новом сезоне Айлу будут ждать новые вызовы: ей снова придется доказывать, что она способна справиться с любыми трудностями.
Какие еще ленты выйдут в свет в апреле 2026 года?
В апреле выйдет еще немало фильмов и сериалов, достойных внимания. Среди них – "Соседки по комнате", премьера которого состоится 16 апреля, а также "Верхушечный хищник", который выйдет 24 апреля.
Кроме того, зрителей ждет ряд ярких кинопремьер в кинотеатрах, в частности: "Любит не любит", "На драйве", "Простая случайность", "Распад", "Дьявол носит Прада", "Монти Пайтон и Священный Грааль" и многие другие.