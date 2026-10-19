В этих сериалах школьники сталкиваются с неизвестным и берут судьбу человечества в свои руки. Такие фильмы идеально передают дух эпохи, держат в напряжении и удивляют запутанными сюжетами.

"Газетчицы" (2022)

Рейтинг IMDb: 7,3

На следующее утро после Хэллоуина 1988 года четыре обычные школьницы отправляются по своему маршруту развозить прессу. Однако неожиданно девушки становятся свидетельницами паранормального явления. Героини случайно попадают в эпицентр жестокой войны во времени между двумя тайными группировками из будущего. Теперь им предстоит путешествовать по разным эпохам, спасаться от высокотехнологичных убийц и даже встретиться лицом к лицу со взрослыми версиями самих себя.

"Газетчицы": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают прекрасную химию между молодыми актрисами и чрезвычайно удачную адаптацию первоисточника. В то же время киноэксперты критикуют сериал за слабые визуальные эффекты.

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"Тьма" (2017 – 2020)

Рейтинг IMDb: 8,7

Таинственное исчезновение двух подростков в мрачном немецком городке Винден разрушает обманчивое спокойствие местного сообщества. Поиски детей срывают маски с четырех соседних семей и вытаскивают на свет десятилетия тщательно скрываемой лжи, измен и взаимных обид. Постепенно расследование заводит героев в причудливую временную аномалию, где события прошлого, настоящего и будущего неразрывно переплетаются между собой.

"Тьма": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: эксперты Rotten Tomatoes отмечают атмосферу безысходности и выдающееся музыкальное сопровождение сериала. В то же время рецензенты предупреждают, что огромное количество персонажей в разных временных линиях порой слишком перегружает восприятие и сбивает с толку.

"Рассказы из Петли" (2020)

Рейтинг IMDb: 7,4

События разворачиваются в альтернативных 1980-х годах в небольшом поселении. Оно расположено прямо над уникальным подземным научным комплексом под названием "Петля". Из-за постоянных экспериментов физиков на поверхности регулярно происходят непостижимые явления. Местные дети и подростки ежедневно сталкиваются с этими чудесами и пытаются понять свое место в мире.

"Рассказы из Петли": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают роскошную визуальную эстетику и философский подтекст каждой серии. Однако киноэксперты критикуют сериал за медленное развитие событий и недостаток зрелищных экшн-сцен.

"Мне это не нравится" (2020)

Рейтинг IMDb: 7,5

17-летняя Сидни пытается справиться с типичными проблемами взросления: непониманием в семье, школьными аутсайдерами и сложными чувствами к своей лучшей подруге. Однако ее жизнь окончательно превращается в хаос, когда на фоне сильных эмоций и вспышек гнева у нее внезапно пробуждаются сверхмощные способности к телекинезу. Теперь девушке предстоит научиться контролировать силу, способную буквально разрушать все вокруг.

"Мне это не нравится": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают идеальный баланс между циничной подростковой комедией и историей становления супергероя. В то же время киноэксперты критикуют проект за резко обрывающийся сюжет, поскольку сериал был внезапно закрыт после первого сезона из-за пандемии.

Кстати, Netflix опубликовал рейтинг самых популярных сериалов в Украине на прошлой неделе.