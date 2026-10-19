У цих серіалах школярі зіштовхуються з невідомим і беруть долю людства у свої руки. Такі стрічки ідеально передають дух епохи, тримають у напрузі та дивують заплутаними сюжетами.

"Газетярки" (2022)

Рейтинг IMDb: 7,3

На наступний ранок після Геловіну 1988 року четверо звичайних школярок вирушають на свій маршрут розвозити пресу. Однак несподівано дівчата стають свідками паранормального явища. Героїні випадково потрапляють в епіцентр жорстокої часової війни між двома таємними угрупованнями з майбутнього. Тепер їм доведеться мандрувати різними епохами, тікати від високотехнологічних убивць та навіть зустрітися віч-на-віч із дорослими версіями самих себе.

"Газетярки": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають чудову хімію між молодими акторками та надзвичайно вдалу адаптацію першоджерела. Водночас кіноексперти критикують серіал за слабкі візуальні ефекти.

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"Пітьма" (2017 – 2020)

Рейтинг IMDb: 8,7

Таємниче зникнення двох підлітків у похмурому німецькому містечку Вінден руйнує оманливий спокій місцевої громади. Пошуки дітей зривають маски з чотирьох сусідніх родин і витягують на світло десятиліття ретельно прихованої брехні, зрад та взаємних образ. Поступово розслідування заводить героїв у химерну часову аномалію, де події минулого, сьогодення й майбутнього нерозривно сплітаються між собою.

"Пітьма": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: експерти Rotten Tomatoes відзначають атмосферу безвиході та видатний музичний супровід серіалу. Водночас рецензенти застерігають, що величезна кількість персонажів у різних часових лініях часом надто перевантажує сприйняття і збиває з пантелику.

"Оповідки з Кільця" (2020)

Рейтинг IMDb: 7,4

Події розгортаються в альтернативних 1980-х роках у невеликому поселенні. Воно розташоване просто над унікальним підземним науковим комплексом під назвою "Кільце". Через постійні експерименти фізиків на поверхні регулярно трапляються незбагненні явища. Місцеві діти та підлітки щодня стикаються з цими дивами та намагаються зрозуміти власне місце у світі.

"Оповідки з Кільця": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають розкішну візуальну естетику та філософський підтекст кожної серії. Однак кіноексперти критикують шоу за повільний розвиток подій і нестачу видовищних екшн-сцен.

"Мені це не подобається" (2020)

Рейтинг IMDb: 7,5

17-річна Сідні намагається впоратися з типовими проблемами дорослішання: нерозумінням у родині, шкільними аутсайдерами та складними почуттями до своєї найкращої подруги. Проте її життя остаточно перетворюється на хаос, коли на тлі сильних емоцій та спалахів гніву в неї раптово пробуджуються надпотужні здібності до телекінезу. Тепер дівчині потрібно навчитися контролювати силу, яка здатна буквально руйнувати все навколо.

"Мені це не подобається": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають ідеальний баланс між цинічною підлітковою комедією та історією становлення супергероя. Водночас кіноексперти критикують проєкт за різко обірваний сюжет, оскільки серіал був раптово закритий після першого сезону через пандемію.

До речі, Netflix опублікував рейтинг найпопулярніших серіалів в Україні минулого тижня.