От них невозможно оторваться: 3 мини-сериала Netflix, которые можно посмотреть за выходные

Поиск идеального сериала на субботу и воскресенье часто превращается в бесконечное листание каталога стримингового сервиса. Ведь на просмотр многосезонных саг обычно просто нет времени.

Формат мини-сериала – лучшее спасение для уставших зрителей, поскольку предлагает законченную, динамичную историю без затянутых интриг. 24 Канал собрал увлекательные короткие проекты от Netflix с высокими рейтингами. Они захватывают с первых минут и гарантируют качественный киномарафон на два дня.

"Неортодоксальная" (2020)

Рейтинг IMDb – 8,0

19-летняя Эсти растет в закрытой еврейской общине в Бруклине, где вся жизнь женщин подчинена строгим религиозным запретам и традициям. Задыхаясь в навязанном браке без любви, девушка решается на отчаянный шаг. Она бросает все и бежит в Берлин, где живет ее отчужденная мать. В европейской столице героиня впервые познает свободу, находит друзей-музыкантов и пытается поступить в консерваторию. Однако прежняя жизнь не отпускает ее так просто. Муж Эсти вместе со своим двоюродным братом отправляется вслед за ней, чтобы силой вернуть беглянку домой.

"Неортодоксальная": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят актерскую игру Ширы Хаас, а также напряженный драматизм картины. В то же время отдельные критики отмечают чрезмерную скорость и некоторую упрощенность сюжетной линии, мол, героиня слишком легко находит новых единомышленников.

"Грызня" (2023)

Рейтинг IMDb – 8,0

Обычная ссора двух водителей на парковке внезапно перерастает в настоящую войну. Неудачник-строитель Дэнни едва сводит концы с концами, а богатая бизнесвумен Эми устала от фальшивого семейного счастья и постоянного стресса. Оба настолько измотаны жизнью, что начинают жестоко мстить друг другу из-за мелочей. С каждой серией эта вражда становится все опаснее и постепенно разрушает все, что есть у героев.

"Грызня": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes критики отмечают безупречный дуэт Али Вонг и Стивена Ена, острый сатирический юмор и смелое исследование скрытого гнева современного среднего класса. В то же время отдельные рецензенты указывают на чрезмерную жестокость ближе к финалу, из-за которой героям становится все труднее сопереживать.

"Олененок" (2024)

Рейтинг IMDb – 7,7

Автобиографическая психологическая драма рассказывает о комике-неудачнике Донни. Он подрабатывает барменом в лондонском пабе и однажды угощает одинокую посетительницу Марту. После этого женщина начинает ежедневно приходить в бар, отправлять сотни электронных писем и преследовать парня возле его дома. Пытаясь разобраться в навязчивом внимании сталкерши, Донни вынужден столкнуться со своими собственными неразрешенными психологическими травмами, чувством вины и потребностью в признании.

"Олененок": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят проект за эмоциональную честность создателя Ричарда Гэдда и выдающуюся актерскую игру Джессики Ханнинг. В то же время некоторые обозреватели предупреждают о тяжелой и местами угнетающей атмосфере повествования, что может стать серьезным эмоциональным триггером для чувствительной аудитории.

А если вы до сих пор не определились с сериалом на вечер, то предлагаем ознакомиться с списком самых популярных фильмов Netflix, которые сейчас смотрят украинцы.