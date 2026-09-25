Формат мінісеріалу – найкращий порятунок для втомлених глядачів, оскільки пропонує завершену, динамічну історію без затягнутих інтриг. 24 Канал зібрав захопливі короткі проєкти від Netflix з високими рейтингами. Вони затягують з перших хвилин і гарантують якісний кіномарафон на два дні.

"Неортодоксальна" (2020)

Рейтинг IMDb – 8,0

19-річна Есті росте в закритій єврейській громаді в Брукліні, де все життя жінок підпорядковане суворим релігійним заборонам та традиціям. Задихаючись у нав'язаному шлюбі без любові, дівчина наважується на відчайдушний крок. Вона кидає все та тікає до Берліна, де живе її відчужена мати. У європейській столиці героїня вперше пізнає свободу, знаходить друзів-музикантів і намагається вступити до консерваторії. Однак колишнє життя не відпускає її так просто. Чоловік Есті разом зі своїм двоюрідним братом вирушає слідом за нею, щоб силою повернути втікачку додому.

"Неортодоксальна": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять акторську гру Шири Хаас, а також напружений драматизм стрічки. Водночас окремі критики зауважують надмірну швидкість і деяку спрощеність сюжетної лінії, мовляв, героїня дуже легко знаходить нових однодумців.

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"Сварка" (2023)

Рейтинг IMDb – 8,0

Звичайна суперечка двох водіїв на парковці раптово переростає в справжню війну. Невдаха-будівельник Денні ледве зводить кінці з кінцями, а багата бізнесвумен Емі втомилася від фальшивого сімейного щастя та постійного стресу. Обидва настільки виснажені життям, що починають жорстоко мститися одне одному через дрібниці. З кожною серією ця ворожнеча стає небезпечнішою й поступово руйнує все, що герої мають.

"Сварка": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики відзначають бездоганний дует Алі Вонг та Стівена Йона, гострий сатиричний гумор і сміливе дослідження прихованого гніву сучасного середнього класу. Водночас окремі рецензенти вказують на надмірну жорстокість ближче до фіналу, через яку героям стає дедалі важче співпереживати.

"Оленя" (2024)

Рейтинг IMDb – 7,7

Автобіографічна психологічна драма розповідає про коміка-невдаху Донні. Він підробляє барменом у лондонському пабі й одного дня пригощає самотню відвідувачку Марту. Після цього жінка починає щодня приходити до бару, надсилати сотні електронних листів і переслідувати хлопця біля власного будинку. Намагаючись розібратися в нав'язливій увазі сталкерки, Донні змушений зіткнутися з власними невирішеними психологічними травмами, почуттям провини та потребою у визнанні.

"Оленя": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять проєкт за емоційну чесність творця Річарда Ґадда та видатну акторську роботу Джессіки Ганнінг. Водночас деякі оглядачі попереджають про важку й місцями гнітючу атмосферу оповіді, що може стати серйозним емоційним тригером для чутливої аудиторії.

А якщо ви ще досі не визначились з серіалом на вечір, то пропонуємо ознайомитись зі списком найпопулярніших стрічок Netflix, які дивляться зараз українці.