Это отличный повод посмотреть сериал о королевской семье. В материале Кино 24 вы найдете список лент, которые стоит пересмотреть.
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Сериалы о королевской семье
"Корона"
Телесериал, создан Питером Морганом для Netflix. Он рассказывает историю британской королевской семьи в середине XX века, базируясь на реальных событиях. Эта драма рассказывает о жизни королевы Елизаветы II и воспроизводит политические и личные события, которые повлияли на ее правление.
Сериал получил престижные награды, такие как "Эмми" и "Золотой глобус", за лучший драматический сериал, а также принес признание актерам, таким как Клэр Фой, Оливия Колман и другим.
"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала
"Бриджертоны: История королевы Шарлотты"
Приквел сериала "Бриджертоны" рассказывает о том, как брак молодой королевы Шарлотты с английским королем Георгом стал началом невероятной истории любви, которая изменила высшее общество. Эта история тесно переплетается с будущими "Бриджертонами", однако акцентируется на королеве Шарлотте и их семейной трагедии, которую она смогла пережить.
"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер сериала
"Виктория"
Этот биографический сериал, что был выпущен в 2016 году, сосредотачивается на ранних годах правления королевы Виктории, начиная с момента ее вступления на престол в 1837 году.
Сериал подробно воспроизводит первые шаги молодой принцессы, которая, будучи еще неуверенной и не совсем осознавая свои обязанности, пытается найти свое место в мире и в политике. Он описывает ее усилия и вызовы, стоящие перед ней как монархиней, а также ее постепенный путь к браку с принцем Альбертом, состоявшийся позже в ее жизни.
"Виктория": смотрите онлайн трейлер сериала
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