Це чудовий привід подивитися серіал про королівську сім'ю. У матеріалі Кіно 24 ви знайдете список стрічок, які варто переглянути.

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Серіали про королівську сім'ю

"Корона"

Телесеріал, створений Пітером Морганом для Netflix. Він розповідає історію британської королівської родини в середині XX століття, базуючись на реальних подіях. Ця драма розповідає про життя королеви Єлизавети II та відтворює політичні та особисті події, які вплинули на її правління.

Серіал отримав престижні нагороди, такі як "Еммі" та "Золотий глобус", за найкращий драматичний серіал, а також приніс визнання акторам, таким як Клер Фой, Олівія Колман і іншим.

"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти"

Приквел серіалу "Бріджертони" розповідає про те, як шлюб молодої королеви Шарлотти з англійським королем Георгом став початком неймовірної історії кохання, яка змінила вище суспільство. Ця історія тісно переплітається з майбутніми "Бріджертонами", проте акцентується на королеві Шарлотті та їхній сімейній трагедії, яку вона змогла пережити.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вікторія"

Цей біографічний серіал, що був випущений у 2016 році, зосереджується на ранніх роках правління королеви Вікторії, розпочинаючи з моменту її вступу на престол у 1837 році.

Серіал докладно відтворює перші кроки молодої принцеси, яка, бувши ще непевною та не зовсім усвідомлюючи свої обов'язки, намагається знайти своє місце у світі та в політиці. Він описує її зусилля та виклики, що постають перед нею як монархинею, а також її поступовий шлях до шлюбу з принцом Альбертом, що відбувся пізніше у її житті.

"Вікторія": дивіться онлайн трейлер серіалу

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