От "Эйфории" до "Элиты": 4 лучших американских и испанских сериала о подростках

24 Канал собрал для вас самые яркие американские и испанские проекты, которые можно посмотреть вместе с друзьями и семьей. Выбирайте фильм из списка и наслаждайтесь просмотром.

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популярные видео

"Эйфория" (2019)

Рейтинг IMDb: 8,1

После реабилитационного центра 17-летняя Ру возвращается в родной город. В ее жизни появляется новая загадочная подруга Джулс. Вместе девушки пытаются справиться с психологическими травмами, сложными отношениями и токсичным окружением. С помощью откровенных разговоров и рискованных поступков героини ищут свое место в этом жестоком мире.

"Эйфория": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную визуальную эстетику, роскошные саундтреки и актерскую игру Зендеи. Однако консервативные киноэксперты критикуют сериал за чрезмерную откровенность и романтизацию опасного образа жизни.

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"Элита" (2018)

Рейтинг IMDb: 7,1

В самую престижную школу Испании случайно попадают трое подростков из бедных семей. Сначала местные мажоры откровенно издеваются над новичками и создают им невыносимые условия для учебы. Впоследствии социальное неравенство и любовные интриги приводят к ужасному убийству одного из учеников. Теперь каждый школьник становится подозреваемым в этом преступлении.

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"Элита": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают динамичное развитие событий, красивую картинку и неожиданные сюжетные повороты. Однако киноэксперты критикуют проект за постепенную утрату логики в поздних сезонах и превращение детектива в сплошную мыльную оперу.

"13 причин почему" (2017)

Рейтинг IMDb: 7,4

Однажды старшеклассник Клей находит на пороге своего дома таинственную коробку с аудиокассетами. На записях слышен голос его знакомой Ханны, которая недавно покончила с собой. Девушка подробно рассказывает о причинах своего трагического решения и открыто обвиняет в этом одноклассников. Шаг за шагом главный герой узнает жуткие секреты своих друзей.

"13 причин почему": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают важный социальный подтекст, эмоциональную глубину и смелое освещение проблем буллинга. Впрочем, киноэксперты критикуют сериал за слишком депрессивную атмосферу.

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"Черная лагуна" (2007)

Рейтинг IMDb: 8,1

В закрытой элитной школе-интернате посреди мрачного леса получают образование дети из самых влиятельных семей Испании. Вскоре здесь начинают происходить мистические события, а преподаватели бесследно исчезают. Обычная группа любознательных учеников решает самостоятельно расследовать эти странные инциденты. Впрочем, подростки довольно быстро осознают реальную угрозу для собственных жизней.

"Черная лагуна": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают густую мистическую атмосферу, напряженный детективный сюжет и мастерское сочетание жанров. Однако киноэксперты критикуют испанскую драму за большое количество второстепенных сюжетных линий.

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