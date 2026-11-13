Від "Ейфорії" до "Еліти": 4 найкращі американські та іспанські серіали про підлітків

24 Канал зібрав для вас найяскравіші американські та іспанські проєкти, які можна подивитися разом з друзями та родиною. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом.

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популярні відео

"Ейфорія" (2019)

Рейтинг IMDb: 8,1

Після реабілітаційного центру 17-річна Ру повертається до рідного міста. У її житті з'являється нова загадкова подруга Джулс. Разом дівчата намагаються впоратися з психологічними травмами, складними стосунками та токсичним оточенням. Через відверті розмови та ризиковані вчинки героїні шукають своє місце у цьому жорстокому світі.

"Ейфорія": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну візуальну естетику, розкішні саундтреки та акторську гру Зендеї. Однак консервативні кіноексперти критикують серіал за надмірну відвертість і романтизацію небезпечного способу життя.

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"Еліта" (2018)

Рейтинг IMDb: 7,1

До найпрестижнішої школи Іспанії випадково потрапляють троє підлітків із бідних родин. Спочатку місцеві мажори відверто знущаються з новачків і створюють їм нестерпні умови для навчання. Згодом соціальна нерівність та любовні інтриги призводять до жахливого вбивства одного з учнів. Тепер кожен школяр стає підозрюваним у цьому злочині.

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"Еліта": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають динамічний розвиток подій, красиву картинку та несподівані сюжетні повороти. Однак кіноексперти критикують проєкт за поступову втрату логіки у пізніх сезонах і перетворення детективу на суцільну мильну оперу.

"13 причин чому" (2017)

Рейтинг IMDb: 7,4

Якось старшокласник Клей знаходить на порозі свого будинку таємничу коробку з аудіокасетами. На записах звучить голос його знайомої Ханни, яка нещодавно наклала на себе руки. Дівчина детально розповідає про причини свого трагічного рішення та відкрито звинувачує у цьому однокласників. Крок за кроком головний герой дізнається моторошні секрети своїх друзів.

"13 причин чому": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають важливий соціальний підтекст, емоційну глибину та сміливе висвітлення проблем булінгу. Втім, кіноексперти критикують телешоу за надто депресивну атмосферу.

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"Чорна лагуна" (2007)

Рейтинг IMDb: 8,1

У закритій елітній школі-інтернаті посеред похмурого лісу здобувають освіту діти найвпливовіших родин Іспанії. Незабаром тут починають відбуватися містичні події та безслідно зникати викладачі. Звичайна група допитливих учнів вирішує самостійно розслідувати ці дивні інциденти. Втім, підлітки доволі швидко усвідомлюють реальну загрозу для власних життів.

"Чорна лагуна": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають густу містичну атмосферу, напружений детективний сюжет та майстерне поєднання жанрів. Однак кіноексперти критикують іспанську драму за велику кількість другорядних ліній.

Також маємо для вас ще одну добірку іспанських серіалів, від яких неможливо відірватись.