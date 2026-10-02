3 классных подростковых сериала, которые понравятся поклонникам "Первых ласточек"

Украинский триллер "Первые ласточки" в свое время стал настоящим прорывом, поскольку затронул темы подростковой жизни, одиночества, кибербуллинга и опасных испытаний взросления. Недавно объявили о начале съемок продолжения сериала, поэтому, пока фанаты ждут третий сезон, мы подготовили подборку сериалов с таким же напряжением, интригой и искренностью.

24 Канал собрал подборку увлекательных сериалов о подростках с высокими рейтингами. Эти картины исследуют сложные переживания школьников, школьные скандалы и психологические травмы с совершенно разных ракурсов.

"13 причин почему"

Рейтинг IMDb – 7,4

Старшеклассник Клей Дженсен находит на пороге дома загадочную коробку с аудиокассетами. Их записала его одноклассница Ханна Бейкер, недавно покончившая с собой. Прослушивая записи друг за другом, парень узнает тринадцать скрытых причин ее рокового выбора и имена подростков, чьи поступки подтолкнули девушку к пропасти.

"13 причин почему": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят авторов за откровенное освещение темы подростковой травли, депрессии и актерскую игру Кэтрин Лэнгфорд. В то же время критики предостерегают, что сериал иногда слишком опасно детализирует тему самоубийства.

"Эйфория"

Рейтинг IMDb – 8,1

17-летняя Ру Беннет возвращается в школу после курса реабилитации в наркологической клинике, не собираясь оставаться трезвой. Все меняется, когда в городе появляется новая ученица Джулс, в которой Ру обретает родственную душу, поддержку и надежду на избавление от внутренней пустоты. Вместе с друзьями девушки погружаются в водоворот вечеринок, зависимостей, травматической любви и попыток разобраться со своей сексуальной идентичностью.

"Эйфория": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes эксперты увлекаются игрой Зендеи, смелой режиссурой и безупречным визуальным стилем, погружающим зрителя в эмоциональный транс. Однако обозреватели указывают на чрезмерное количество провокационных откровенных сцен в сериале.

"Половое воспитание"

Рейтинг IMDb – 8,2

Застенчивый подросток Отис Милберн живет вместе со своей мамой – известным и откровенным секс-терапевтом. Поэтому парень прекрасно разбирается в чужих проблемах, хотя сам не имеет никакого личного опыта. Бунтарка-одноклассница Мэйв предлагает парню открыть в заброшенном школьном туалете подпольную клинику психологических советов для сверстников за деньги. Неожиданно подпольный бизнес становится безумно популярным среди учащихся, страдающих от стыда, мифов и комплексов относительно собственного тела.

"Половое воспитание": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes киноведы высоко оценивают блестящий баланс утонченного британского юмора, тепла и познавательной деликатности в разговоре на замалчиваемые темы. В то же время критики подчеркивают, что в финальных сезонах проект несколько перегружает повествование второстепенными конфликтами.

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