24 Канал зібрав добірку захопливих серіалів про підлітків з високими рейтингами. Ці стрічки досліджують складні переживання школярів, шкільні скандали та психологічні травми з абсолютно різних ракурсів.

"13 причин чому"

Рейтинг IMDb – 7,4

Старшокласник Клей Дженсен знаходить на порозі будинку загадкову коробку з аудіокасетами. Їх записала його однокласниця Ханна Бейкер, яка нещодавно вкоротила собі віку. Прослуховуючи записи один за одним, хлопець дізнається тринадцять прихованих причин її фатального вибору та імена підлітків, чиї вчинки підштовхнули дівчину до прірви.

"13 причин чому": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять авторів за відверте висвітлення теми підліткового цькування, депресії та акторську гру Кетрін Ленгфорд. Водночас критики застерігають, що серіал подекуди занадто небезпечно деталізує тему самогубства.

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"Ейфорія"

Рейтинг IMDb – 8,1

17-річна Ру Беннет повертається до школи після курсу реабілітації в наркологічній клініці, не маючи жодного наміру залишатися тверезою. Все змінюється, коли в місті з'являється нова учениця Джулс, у якій Ру знаходить споріднену душу, підтримку та надію на порятунок від внутрішньої порожнечі. Разом з друзями дівчата занурюються у вир вечірок, залежностей і травматичного кохання.

"Ейфорія": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes експерти захоплюються грою Зендеї, сміливою режисурою та бездоганним візуальним стилем, який занурює глядача в емоційний транс. Однак оглядачі вказують на надмірну кількість провокативних відвертих сцен у серіалі.

"Сексуальна освіта"

Рейтинг IMDb – 8,2

Сором'язливий підліток Отіс Мілберн живе разом зі своєю мамою – відомою й відвертою секс-терапевткою. Через це хлопець чудово розуміється на чужих проблемах, хоча сам не має жодного особистого досвіду. Бунтівна однокласниця Мейв пропонує хлопцеві відкрити в занедбаному шкільному туалеті підпільну клініку психологічних порад для однолітків за гроші. Несподівано підпільний бізнес стає шалено популярним серед учнів, які страждають від сорому, міфів та комплексів щодо власного тіла.

"Сексуальна освіта": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes кінознавці високо оцінюють блискучий баланс витонченого британського гумору, тепла та пізнавальної делікатності у розмові на замовчувані теми. Водночас критики наголошують, що у фінальних сезонах проєкт дещо перевантажує оповідь другорядними конфліктами.

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