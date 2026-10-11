За стенами психиатрической больницы: 3 жуткие сериала о психологических экспериментах и тайнах больниц

Запертые двери, стерильные коридоры и врачи, скрывающие ужасные намерения – тема психиатрических клиник всегда вызывает мурашки по коже. Если вы хотите пощекотать себе нервы и ищете истории о жутких медицинских экспериментах и манипуляциях с человеческим сознанием, то наша подборка станет идеальным выбором.

24 Канал собрал лучшие сериалы, которые предлагают окунуться в самые мрачные уголки человеческой психики. Выбирайте сериал из списка и наслаждайтесь просмотром.

"Рэтчед"

Рейтинг IMDb: 7,2

В 1947 году молодая медсестра Милдред Рэтчед устраивается на работу в ведущую психиатрическую больницу Северной Калифорнии. Главный врач учреждения Ричард Гановер как раз начинает проводить новаторские, но чрезвычайно жестокие эксперименты над человеческим умом. Милдред мастерски манипулирует персоналом и больными, чтобы стать лучшей. Постепенно она превращается в настоящего монстра в белом халате.

"Рэтчед": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную визуальную эстетику сериала и блестящую игру Сары Полсон. В то же время киноэксперты критикуют сериал за слишком гротескные сцены насилия.

"Американская история ужасов: Приют"

Рейтинг IMDb: 8,3

События происходят в 1964 году в психиатрической клинике "Брайрклифф", которой руководят строгая сестра Джуд и амбициозный монсеньор Тимоти Говард. Сюда попадает серийный убийца, а также любознательная журналистка Лана Уинтерс. Она пытается раскрыть тайны заведения, но сама становится его заключенной. В то же время за закрытыми дверями главный врач Артур Арден проводит садистские медицинские эксперименты над беззащитными пациентами.

"Американская история ужасов: Приют": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты называют этот сезон самым страшным во всей антологии. Они высоко оценили гнетущую атмосферу сериала и игру Джессики Лэнг. Впрочем, киноэксперты критикуют создателей за чрезмерное нагромождение различных сюжетных линий, среди которых инопланетяне, демоны и нацистские преступники.

"Маньяк"

Рейтинг IMDb: 7,6

Двое незнакомцев с серьезными психологическими проблемами, Энни и Овен, соглашаются принять участие в таинственном фармацевтическом испытании. Эксцентричный доктор Джеймс Мантлрей обещает, что новая серия таблеток способна навсегда излечить любые травмы ума без каких-либо побочных эффектов. Во время эксперимента героев подключают к мощному суперкомпьютеру, который заставляет их испытывать причудливые галлюцинации и проживать альтернативные жизни в разных реальностях. Однако система дает сбой, и сознания подопытных начинают опасно переплетаться между собой.

"Маньяк": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят изобретательность режиссера Кэри Фукунаги и химию между Эммой Стоун и Джоной Хиллом. Однако киноэксперты критикуют сериал за несколько неровный темп повествования и слишком запутанный финал, оставляющий много вопросов.

Фильмы о манипуляторах, хитрых социопатах и мастерах газлайтинга пугают именно своей безжалостной реалистичностью. Для любителей этого жанра мы уже подготовили специальную подборку фильмов, которые можно посмотреть вечером.