Из XXI века – в королевский дворец: 3 самых захватывающих сериала о путешествиях во времени

Внезапное путешествие во времени способно превратить обычного человека в влиятельную королеву и навсегда изменить ход прошлых эпох. Наша редакция подготовила для вас яркую подборку сериалов о смелых современных женщинах, оказавшихся в центре дворцовых переворотов, борьбы за власть и судьбоносной любви.

Если вы не знаете, чем заняться вечером, то предлагаем вам посмотреть увлекательные корейские дорамы из подборки ниже.

"Жена принца XXI века"

Рейтинг IMDb – 7,8

Сюжет сериала разворачивается в альтернативной современной Южной Корее, где сохранилась конституционная монархия. Амбициозная наследница могущественного бизнес-конгломерата Сон Хи Джу обладает богатством и влиянием. Однако девушка страдает из-за своего статуса "простолюдинки" в высшем обществе. Стремясь обрести желанное положение и власть, она вступает в фиктивный брак со вторым сыном монарха, принцем Ли Аном.

"Жена принца XXI века": смотрите трейлер дорамы онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели восхищаются экранной химией между IU и Пен У Соком, а также изысканной визуальной эстетикой сериала. Эксперты отмечают, что сериал мастерски освежает классический мотив фиктивного брака острыми политическими амбициями и неожиданными психологическими драмами персонажей.

"Алые сердца: Корё"

Рейтинг IMDb – 8,6

Во время солнечного затмения Го Ха Джин падает в воду и чудесным образом переносится на тысячу лет назад в государство Корё. Она просыпается в теле юной аристократки Хе Су и оказывается в эпицентре ожесточенной борьбы за власть между принцами. Несмотря на попытки не вмешиваться в исторические события, героиня покоряет сердца братьев своей искренностью и независимым характером. Вскоре ей приходится спасать возлюбленного, принца Ван Со, от кровавой участи и смертельных заговоров.

"Алые сердца: Корё": смотрите трейлер дорамы онлайн

Что говорят критики: На платформе IMDb кинокритики восхищаются масштабными сражениями, эмоциональной глубиной сюжета и безупречным воплощением образа принца актером Ли Чжун Ги. Эксперты отмечают, что финал истории оставляет сильное впечатление.

"Королева Чорин"

Рейтинг IMDb – 8,5

Надменный и самоуверенный шеф-повар Голубого дома Чан Бон Хван из-за рокового несчастного случая попадает в прошлое. Его душа оказывается заключенной в теле будущей королевы Ким Со Ен в эпоху правления династии Чосон. Не желая мириться со строгими придворными запретами, новоиспеченная правительница устраивает кулинарную революцию на королевской кухне. Своим дерзким поведением героиня привлекает внимание загадочного короля Чхольджона, который ведет опасную тайную борьбу против влиятельных кланов.

"Королева Чорин": смотрите трейлер дорамы онлайн

Что говорят критики: В рецензиях на платформе IMDb критики отмечают феноменальную комедийную игру актрисы Син Хе Сон и смелые сюжетные повороты. Эксперты называют проект одним из самых ярких комедийных сериалов десятилетия, который остроумно высмеивает патриархальные каноны через призму современного юмора.

А если вам нравятся сериалы о колдунах, призраках и демонах, то у нас для вас подборку корейских мистических дорам, покоривших мир.