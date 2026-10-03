Якщо ви не знаєте, як провести свій час ввечері, то пропонуємо вам переглянути захопливі корейські дорами з підбірки нижче.

"Дружина принца XXI століття"

Рейтинг IMDb – 7,8

Сюжет серіалу розгортається в альтернативній сучасній Південній Кореї, де збереглася конституційна монархія. Амбітна спадкоємиця могутнього бізнес-конгломерату Сон Хі Джу має багатство й вплив. Однак дівчина страждає через свій статус "простолюдинки" у вищому світі. Прагнучи здобути омріяне становище та владу, вона укладає фіктивний шлюб з другим сином монарха, принцом Лі Аном.

"Дружина принца ХХІ століття": дивіться трейлер дорами онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі захоплюються екранною хімією між IU та Пьон У Соком, а також вишуканою візуальною естетикою серіалу. Фахівці зазначають, що картина майстерно освіжає класичний троп фіктивного шлюбу гострими політичними амбіціями та несподіваними психологічними драмами персонажів.

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"Любителі місяця: Червоне серце Рьо" / "Багряні серця: Корьо"

Рейтинг IMDb – 8,6

Під час сонячного затемнення Го Ха Джін падає у воду та дивовижним чином переноситься на тисячу років назад у державу Корьо. Вона прокидається в тілі юної аристократки Хе Су й опиняється в епіцентрі запеклої боротьби за владу між принцами. Попри намагання не втручатися в історичні події, героїня підкорює серця братів своєю щирістю та незалежним характером. Незабаром вона змушена рятувати коханого, принца Ван Со, від кривавої долі та смертельних змов.

"Любителі місяця: Червоне серце Рьо": дивіться трейлер дорами онлайн

Що кажуть критики: На платформі IMDb кінокритики захоплюються масштабними битвами, емоційною глибиною сюжету та бездоганним втіленням образу принца актором Лі Джун Гі. Фахівці наголошують, що фінал історії залишає сильне враження.

"Пан Королева" / "Королева Чорін"

Рейтинг IMDb – 8,5

Пихатий та самовпевнений шеф-кухар Блакитного дому Чан Бон Хван через фатальний нещасний випадок потрапляє в минуле. Його душа опиняється замкненою в тілі майбутньої королеви Кім Со Йон у добу правління династії Чосон. Не бажаючи миритися із суворими придворними заборонами, новоспечена правителька влаштовує кулінарну революцію на королівській кухні. Своєю зухвалою поведінкою героїня привертає увагу загадкового короля Чхольджона, який веде небезпечну таємну боротьбу проти впливових кланів.

"Пан Королева": дивіться трейлер дорами онлайн

Що кажуть критики: У рецензіях платформи IMDb критики підкреслюють феноменальну комедійну гру акторки Сін Хе Сон і сміливі сценарні повороти. Експерти називають проєкт одним із найяскравіших комедійних серіалів десятиліття, який дотепно висміює патріархальні канони через призму сучасного гумору.

А якщо вам подобаються серіали про чаклунів, примар і демонів, то маємо для вас добірку корейських містичних дорам, які підкорили світ.