3 страшных сериала о религиозных сектах, после которых вам больше не захочется спать

Истории об изолированных религиозных общинах часто пугают гораздо сильнее, чем выдуманные монстры. Ведь они мастерски раскрывают темную сторону человеческой психики.

24 Канал собрал самые впечатляющие многосерийные проекты, которые заставят вас затаить дыхание и по-новому взглянуть на грань между верой и безумием.

"Полуночная месса"

Рейтинг IMDb: 7,7

Бывший заключенный возвращается в родной островной городок, который постепенно приходит в упадок и теряет последние обрывки надежды на лучшее будущее. В то же время туда прибывает загадочный молодой священник, после чего местная община начинает сталкиваться с настоящими чудесами и ужасными вещами. Жители острова быстро попадают под влияние нового лидера, совершенно не подозревая о его истинных намерениях.

"Полуночная месса": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают глубокое исследование темы веры и мастерское нагнетание атмосферы ужаса. В то же время киноэксперты критикуют сериал за чрезмерное количество длинных философских монологов и медленное развитие событий в первых эпизодах.

"Под знаменем небес"

Рейтинг IMDb: 7,5

Набожный детектив берется за расследование жестокого убийства молодой женщины и ее маленького ребенка в тихом пригороде. Следы страшного преступления ведут к влиятельной семье мормонов, исповедующих радикальные взгляды. Погружаясь в тайны закрытой религиозной общины, главный герой начинает сомневаться в собственных убеждениях и адекватности церковных догматов.

"Под знаменем небес": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают выдающуюся актерскую игру Эндрю Гарфилда и жуткий реализм изображения религиозного экстремизма. Однако киноэксперты критикуют проект за несколько сложную для восприятия структуру повествования.

"Путь"

Рейтинг IMDb: 7,2

Семья главного героя живет в рамках вымышленного религиозного движения майризма, которое обещает своим последователям духовное просветление и спасение. Мужчина внезапно переживает кризис веры и начинает тайно расследовать истинные мотивы руководства организации. Его сомнения ставят под угрозу брак и безопасность всей семьи, поскольку могущественный культ категорически не прощает предателей.

"Путь": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают сильную химию между исполнителями главных ролей. В то же время киноэксперты критикуют сериал за растянутый хронометраж.

Если вам кажется, что вы уже посмотрели все, то мы подготовили подборку лучших фильмов Netflix в 2022 году, которые точно не дадут вам заскучать.