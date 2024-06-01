Для любителей Marvel и DC: 4 интересных сериала о супергероях

Люди любят смотреть сериалы о супергероях из-за увлекательного и динамичного сюжета. В течение одного или нескольких сезонов герои спасают мир от зла и попадают в различные сложные ситуации, за которыми интересно наблюдать.

Редакция Кино 24 подготовила подборку сериалов о супергероях, от просмотра которых вы не сможете оторваться. Поэтому знакомьтесь с трейлерами и сюжетами и готовьте вкусности, которые прекрасно дополнят киновечер.

Не пропустите Что посмотреть вечером: самый новый украинский сериал о любви ждет вашего просмотра

"Миротворец"

Этот сериал – спин-офф к популярному фильму из киновселенной DC "Отряд самоубийц: Миссия навылет". После возвращения к правительству, Миротворцу поручают важную миссию. Справиться с особым заданием он должен вместе с новой командой, которой не совсем нравятся методы борьбы главного героя. Дело в том, что Миротворец готов уничтожить всех, кто против мира.

"Миротворец": смотреть онлайн трейлер сериала

"Флэш"

Главный герой сериала – Барри Аллен работает судмедэкспертом. В 11 лет он потерял маму – убийство женщины случилось прямо в собственном доме. В преступлении обвинили отца парня, который впоследствии попал в тюрьму. Однако сын делился, что видел человека, который был одет в желтый костюм и бежал в молнии. Конечно, в его историю никто не поверил.

Барри Аллен получил сверхспособности, когда пострадал от удара молнии. Парень начал очень быстро бегать. Кроме того, что герой хочет узнать, что на самом деле случилось с его матерью, ему приходится еще и спасать город.

"Флэш": смотрите онлайн трейлер сериала

"Академия Амбрелла"

В конце восьмидесятых годов XX века с женщинами начало случаться кое-что странное. Они рожали детей, которые обладали сверхспособностями. В сериале рассказывается о том, как мужчина, по имени Реджинальд Харгривз, решает опекать одних из таких новорожденных. Миллиардер и нобелевский лауреат забирает к себе семерых детей, которые получают не имена, а номера. Однажды Реджинальд придумывает для своих воспитанников организацию под названием "Академия Амбрелла", целью которой является спасти человечество от зла.

Рекомендуем Нельзя пропустить: 5 сериалов 2024 года с высоким рейтингом

"Академия Амбрелла": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сорвиголова"

Сюжет сериала разворачивается вокруг адвоката Мэтта Мердока. В молодом возрасте парень перестал видеть, ведь случился несчастный случай. Однако он получил нечто другое: великолепный слух, возможность лучше всех ориентироваться на местности и невероятную силу. Мэтт не просто успешный адвокат, поскольку ночью мужчина борется с преступниками, но скрывается под маской.

"Сорвиголова": смотрите онлайн трейлер сериала

Наша подборка – настоящий клад для людей, которые любят сериалы, где борются со злом. Поэтому просматривайте их и делитесь впечатлениями с друзьями.