Редакція Кіно 24 підготувала добірку серіалів про супергероїв, від перегляду яких ви не зможете відірватися. Тож ознайомлюйтеся з трейлерами й сюжетами та готуйте смаколики, які чудово доповнять кіновечір.

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"Миротворець"

Цей серіал – спіноф до популярного фільму зі кіновсесвіту DC "Загін самогубців: Місія навиліт". Після повернення до уряду, Миротворцю доручають важливу місію. Справитися з особливим завданням він повинен разом з новою командою, якій не зовсім подобаються методи боротьби головного героя. Річ у тім, що Миротворець готовий знищити усіх, хто проти миру.

"Миротворець": дивитися онлайн трейлер серіалу

"Флеш"

Головний герой серіалу – Баррі Аллен працює судмедекспертом. В 11 років він втратив маму – вбивство жінки трапилося прямо у власному будинку. У злочині звинуватили батька хлопця, який згодом потрапив у в'язницю. Однак син ділився, що бачив людину, яка була одягнена у жовтий костюм та бігла у блискавці. Звичайно, в його історію ніхто не повірив.

Баррі Аллен отримав надздібності, коли постраждав від удару блискавки. Хлопець почав дуже швидко бігати. Окрім того, що герой хоче дізнатися, що насправді трапилося з його матір'ю, йому доводиться ще й рятувати місто.

"Флеш": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Академія Амбрелла"

В кінці вісімдесятих років XX століття з жінками почало траплятися дещо дивне. Вони народжували дітей, які володіли надздібностями. У серіалі розповідається про те, як чоловік, на ім'я Реджинальд Харгрівз, вирішує опікуватися одними з таких новонароджених. Мільярдер та нобелівський лауреат забирає до себе сімох дітей, які отримують не імена, а номери. Одного разу Реджинальд придумує для своїх вихованців організацію під назвою "Академія Амбрелла", метою якої є врятувати людство від зла.

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"Академія Амбрелла": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Шибайголова"

Сюжет серіалу розгортається навколо адвоката Метта Мердока. У молодому віці хлопець перестав бачити, адже трапився нещасний випадок. Однак він отримав дещо інше: чудовий слух, можливість краще за всіх орієнтуватися на місцевості та неймовірну силу. Метт не просто успішний адвокат, оскільки вночі чоловік бореться зі злочинцями, але приховується під маскою.

"Шибайголова": дивіться онлайн трейлер серіалу

Наша добірка – справжній скарб для людей, які люблять серіали, де борються зі злом. Тож переглядайте їх та діліться враженнями з друзями.