Цена победы – жизнь: 3 увлекательных сериала о смертельных играх, от которых невозможно оторваться

Кинематограф часто исследует пределы человеческой психики в экстремальных условиях. Режиссеры подвергают персонажей жестоким испытаниям, в которых герои рискуют всем ради собственного спасения.

Зрители с напряжением следят за людьми, которые пытаются перехитрить смерть и одержать долгожданную победу. 24 Канал собрал подборку самых интересных сериалов об играх на выживание с динамичным развитием сюжета.

"Игра в кальмара"

Рейтинг IMDb: 7,9

Сотни людей с огромными долгами получают приглашение на турнир по традиционным детским играм. Главный приз – огромная сумма денег, которой точно хватит до конца жизни. По прибытии на изолированный остров участники быстро осознают истинную цену возможного проигрыша. Оказывается, организаторы безжалостно убивают каждого игрока за нарушение правил или провал задания. Главный герой Сон Ки Хун пытается сохранить человечность и найти надежных союзников для спасения.

"Игра в кальмара": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают жесткую социальную сатиру и блестящую актерскую игру Ли Джон Дже. В то же время киноэксперты критикуют сериал за чрезмерную жестокость в отдельных эпизодах и несколько растянутую сюжетную линию с участием полицейского.

"Алиса в Пограничье"

Рейтинг IMDb: 7,8

Трое друзей прячутся от полиции в туалете токийского метро и внезапно попадают в параллельную безлюдную версию родного города. Чтобы продлить свои визы на проживание в этой причудливой реальности, юноши вынуждены постоянно проходить опасные квесты. Сложность каждого такого испытания определяет номинал найденных игральных карт, а масти указывают на специфику задания. Для разгадки этих головоломок и спасения товарищей главный герой Арису активно использует свой геймерский опыт.

"Алиса в Пограничье": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятно динамичные экшн-сцены и изобретательные визуальные эффекты пустого Токио. В то же время киноэксперты критикуют сериал за шаблонные диалоги и слишком поспешное развитие событий во втором сезоне.

"3%"

Рейтинг IMDb: 7,2

В постапокалиптическом будущем общество живет в двух кардинально разных мирах – нищенском и элитном. Чтобы перейти в обеспеченную среду, 20-летние парни и девушки ежегодно проходят суровый отбор. Во время соревнований кандидаты сталкиваются с тяжелыми моральными дилеммами, сложными тестами и жесткими психологическими экспериментами. В результате лишь три процента претендентов успешно преодолевают все препятствия и получают заветный билет в лучшую жизнь.

"3%": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе IMDb рецензенты отмечают глубокий психологизм шоу и интересный подход к теме социального неравенства. В то же время киноэксперты критикуют сериал за слабые спецэффекты в первых эпизодах и местами затянутые воспоминания героев.

Также у нас для вас есть подборка захватывающих триллеров о путешествиях, которые пошли не по плану.