Ціна перемоги – життя: 3 захопливі серіали про смертельні ігри, від яких неможливо відірватися

Глядачі з напругою спостерігають за людьми, які намагаються перехитрити смерть і здобути довгоочікувану перемогу. 24 Канал зібрав добірку найцікавіших серіалів про ігри на виживання з динамічним розвитком сюжету.

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"Гра в кальмара"

Рейтинг IMDb: 7,9

Сотні людей з величезними боргами отримують запрошення на турнір з традиційних дитячих забав. Головний приз – величезна сума грошей, якої точно вистачить до кінця життя. Після прибуття на ізольований острів учасники швидко усвідомлюють справжню ціну можливого програшу. Виявляється, організатори безжально вбивають кожного гравця за порушення правил або провал завдання. Головний герой Сон Гі Хун намагається зберегти людяність та знайти надійних союзників для порятунку.

"Гра в кальмара": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають жорстку соціальну сатиру та блискучу акторську гру Лі Чон Че. Водночас кіноексперти критикують серіал за надмірну жорстокість в окремих епізодах та дещо розтягнуту сюжетну лінію поліцейського.

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"Аліса в Прикордонні"

Рейтинг IMDb: 7,8

Троє друзів ховаються від поліції у туалеті токійського метро та раптово потрапляють до паралельної безлюдної версії рідного міста. Аби подовжити власні візи на проживання у цій химерній реальності, юнаки мусять постійно проходити небезпечні квести. Складність кожного такого випробування визначає номінал знайдених гральних карт, а масті вказують на специфіку завдання. Задля розгадування цих головоломок і порятунку товаришів головний герой Арісу активно використовує свій геймерський досвід.

"Аліса в Прикордонні": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірно динамічні екшн-сцени та винахідливі візуальні ефекти порожнього Токіо. Водночас кіноексперти критикують серіал за шаблонні діалоги та надто поспішний розвиток подій у другому сезоні.

"3%"

Рейтинг IMDb: 7,2

У постапокаліптичному майбутньому суспільство мешкає у двох кардинально різних світах – жебрацькому та елітному. Задля переходу у заможне середовище 20-річні хлопці та дівчата щороку проходять суворий відбір. Під час змагань кандидати стикаються з важкими моральними дилемами, складними тестами та жорсткими психологічними експериментами. У результаті лише три відсотки претендентів успішно долають усі перешкоди та здобувають омріяний квиток у краще життя.

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"3%": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі IMDb рецензенти відзначають глибокий психологізм шоу та цікавий підхід до теми соціальної нерівності. Водночас кіноексперти критикують серіал за слабкі спецефекти у перших епізодах та місцями затягнуті спогади героїв.

Також маємо для вас добірку гостросюжетних трилерів про поїздки, які пішли не за планом.