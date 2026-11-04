Не стоило их обижать: 3 сериала о женской мести, от которых трудно оторваться
Говорят, месть – блюдо, которое подают холодным. Героини этих сериалов с этим полностью согласны. Правда, некоторые из них готовы ждать годами, чтобы вернуть долги тем, кто когда-то испортил им жизнь.
"24 Канал" собрал три увлекательных сериала, в которых рассказывается о женщинах, решивших больше не быть жертвами. Здесь хватает измен, опасных интриг и расплаты, которой пришлось долго ждать.
"Слава", 2022–2023
Жанр: психологический триллер, драма.
IMDb: 8,2
Мун Дон Ин в школе пережила жестокие издевательства со стороны одноклассников. Спустя много лет она возвращается, чтобы методично разрушить жизнь своих обидчиков. Женщина продумала все до мелочей, ведь спешить ей некуда.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал имеет 82% положительных рецензий. Обозреватели хвалят напряженный сюжет, актерскую игру и продуманную историю мести.
"Слава": смотреть трейлер
"Мое имя", 2021
Жанр: криминальный триллер, боевик.
IMDb: 7,8
Сюжет. После убийства отца Юн Джи У присоединяется к преступной группировке, а впоследствии под прикрытием устраивается в полицию. Ее цель – найти виновного. И, похоже, обычного разговора с ним не будет.
Что говорят критики: Сериал получил 100% положительных рецензий на Rotten Tomatoes на основе семи обзоров. Критики отмечают жесткие боевые сцены, динамику и убедительную игру Хан Со Хи.
"Мое имя": смотреть трейлер
"Выйди замуж за моего мужа", 2024
Жанр: драма, триллер, фантастика.
IMDb: 7,8
Кан Джи Вон узнает, что муж изменяет ей с лучшей подругой. Впоследствии женщину убивают, но она неожиданно просыпается за десять лет до трагедии. Теперь у героини есть второй шанс. И тратить его на прощение предателей она точно не собирается.
Что говорят критики: обозреватель South China Morning Post оценил сериал на 3,5 из 5, отметив увлекательную историю и игру Пак Мин Ен. В то же время некоторые сюжетные линии остались недостаточно раскрытыми.
"Выходи замуж за моего мужа": смотреть трейлер
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