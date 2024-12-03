Такие ленты вызывают смешанные эмоции из-за осознания того, что все происходило на самом деле. Кино 24 подготовил подборку сериалов в жанре true-crime от Netflix, которые заставят поверить в невозможное.

Не пропустите 6 самых интересных фильмов и сериалов, которые стоит будет посмотреть на Netflix в декабре 2024

"Змей" (2021)

Сюжет разворачивается в середине 1970-х годов, в Юго-Восточной Азии. Чарльз Собрадж – серийный убийца, который жестоко забирает жизни у туристов, путешествовавших по тропе, которая пролегает через Непал, Индию и Пакистан. Жертвами преступника становились молодые люди, которые отправлялись в Азию с целью духовного очищения. Благодаря своему шарму Чарльзу удавалось быстро убивать туристов, а затем забирать себе их деньги. В течение лет Собрадж избегал правосудия, но за все когда-то приходится платить.

"Змей": смотрите трейлер онлайн

" Медсестра " (2023)

Пернилла Ларсен переезжает в новый город, где устраивается на работу медсестрой в отделение неотложной помощи. Это заведение имеет плохую репутацию, поскольку там часто умирают пациенты. Однако героиня не обращает на это внимания, поэтому готова работать. В отделении она знакомится с коллегой Кристиной, с которой быстро строит дружеские отношения. Женщина обучает Перниллу и помогает ей со всем. Впрочем, количество погибших пациентов ежедневно только увеличивается. Теперь Ларсен начинает подозревать, что к этому причастна ее коллега.

"Медсестра": смотрите трейлер онлайн

"Дес" (2020)

В 1983 году, в Лондоне проживает соцработник Деннис Нильсен. Его коллеги описывают как невинного зануду, но они даже не подозревают, чем на самом деле тот занимается. Однажды в квартиру главного героя приходит сантехник, который обнаружил человеческие остатки в канализации. После этого полицейские арестовывают Денниса, который потом рассказывает, что на самом деле унес жизни примерно 15 человек. Убийца не стесняется делиться деталями своих преступлений, что вызывает недоумение у инспекторов.

"Дэс": смотрите трейлер онлайн

Сюжет этих сериалов трудно представить даже в самых смелых фантазиях. Предложенные ленты будут держать в напряжении до последнего момента и надолго останутся в вашей памяти.