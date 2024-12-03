Держат в напряжении: 3 жутких сериала от Netflix, которые основаны на реальных событиях
Современный кинематограф не перестает поражать своего ценителя. Каждый год зрители имеют возможность наблюдать за новыми сюжетами, основанными на реальных событиях.
Такие ленты вызывают смешанные эмоции из-за осознания того, что все происходило на самом деле. Кино 24 подготовил подборку сериалов в жанре true-crime от Netflix, которые заставят поверить в невозможное.
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"Змей" (2021)
Сюжет разворачивается в середине 1970-х годов, в Юго-Восточной Азии. Чарльз Собрадж – серийный убийца, который жестоко забирает жизни у туристов, путешествовавших по тропе, которая пролегает через Непал, Индию и Пакистан. Жертвами преступника становились молодые люди, которые отправлялись в Азию с целью духовного очищения. Благодаря своему шарму Чарльзу удавалось быстро убивать туристов, а затем забирать себе их деньги. В течение лет Собрадж избегал правосудия, но за все когда-то приходится платить.
"Змей": смотрите трейлер онлайн
"Медсестра" (2023)
Пернилла Ларсен переезжает в новый город, где устраивается на работу медсестрой в отделение неотложной помощи. Это заведение имеет плохую репутацию, поскольку там часто умирают пациенты. Однако героиня не обращает на это внимания, поэтому готова работать. В отделении она знакомится с коллегой Кристиной, с которой быстро строит дружеские отношения. Женщина обучает Перниллу и помогает ей со всем. Впрочем, количество погибших пациентов ежедневно только увеличивается. Теперь Ларсен начинает подозревать, что к этому причастна ее коллега.
"Медсестра": смотрите трейлер онлайн
"Дес" (2020)
В 1983 году, в Лондоне проживает соцработник Деннис Нильсен. Его коллеги описывают как невинного зануду, но они даже не подозревают, чем на самом деле тот занимается. Однажды в квартиру главного героя приходит сантехник, который обнаружил человеческие остатки в канализации. После этого полицейские арестовывают Денниса, который потом рассказывает, что на самом деле унес жизни примерно 15 человек. Убийца не стесняется делиться деталями своих преступлений, что вызывает недоумение у инспекторов.
"Дэс": смотрите трейлер онлайн
Сюжет этих сериалов трудно представить даже в самых смелых фантазиях. Предложенные ленты будут держать в напряжении до последнего момента и надолго останутся в вашей памяти.