В материале Кино 24 смотрите список лучших сериалов, которые стоит посмотреть настоящим любителям эстетики прошлого, изысканных платьев и манер. Список насчитывает высокорейтинговые кинокартины, которые уже заждались вашего просмотра.
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"Удивительная миссис Мейзел"
Нью-Йорк, 1958 год. Домохозяйку Мириам "Мидж" Мейзел покидает ее муж Джоэл, признавшись, что имеет интрижку на стороне и изменял.
Мидж обращается за поддержкой к родителям, но они только разочарованы ее выбором мужа. Тогда Мидж идет в клуб, где Джоэл по вечерам пытался выступать со стендапом, а на самом деле лишь сплагиатив чужие шутки, а ее импровизированная речь неожиданно получает огромный успех. Так для Мидж начинается новая жизнь.
"Удивительная миссис Мейзел": смотрите онлайн трейлер сериала
"Аббатство Даунтон"
В 1912 году, в Англии, наследник титула графа Грэнтема, который проживал вместе со своей семьей в родовом поместье Даунтон, погиб во время катастрофы на "Титанике". Это трагическое событие оставило семью без мужского наследника титула. Семья, в частности, ожидает, что теперь, когда ни одного мужчины, который мог бы унаследовать титул, не осталось, поместье и капитал после смерти графа перейдут к его старшей дочери Мэри.
Однако, граф, посвятивший всю свою жизнь уходу за поместьем и его сохранению, имеет другие планы. Он считает, что поместье, вместе со значительным капиталом его жены, должен перейти к наследнику его графского титула, даже если это будет далекий и неизвестный родственник.
"Аббатство Даунтон": смотрите онлайн трейлер сериала
Это решение вызывает большое волнение и тревогу в семье, ведь такое развитие событий ставит под угрозу не только будущее Мэри, но и самого поместья Даунтон, который веками был символом их семьи. Юная Мэри, несмотря на свое стремление взять на себя ответственность за семейные владения, вынуждена столкнуться с реальностью суровых традиций и консервативных взглядов своего отца.
"Позолоченный век"
Американский исторический драматический телесериал, создан Джулианом Феллоузом. Первое сообщение о том, что Феллоуз работает над "Позолоченным веком", появилось в СМИ в сентябре 2012 года.
Официально сериал был анонсирован только в январе 2018 года.
"Позолоченный век" – это осуществление моей давней мечты. Я был очарован этим периодом американской истории в течение многих лет, и теперь NBC предоставила мне шанс донести его до современной аудитории,
– отметил Феллоуз.
Сюжет разворачивается в 1880-х годах в Нью-Йорке. Молодая женщина Мариан Брук, дочь генерала с Юга, недавно потеряла свою семью, переезжает к своим тетушкам в Нью-Йорк. Она получает доступ к высшему обществу и пытается воплотить себя там.
"Позолоченный век": смотрите онлайн трейлер сериала
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