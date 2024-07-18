Перемещают в прошлые времена: 3 сериала, которые похожи на "Дом дракона"

Сериал "Дом дракона" от HBO – это приквел к "Игре престолов" – проекта, который стал культовым. Премьера первого сезона состоялась в 2022 году и почти сразу стало известно, что поклонникам стоит ожидать продолжения.

Второй сезон сериала "Дом драконов" вышел совсем недавно – в июне этого года. Поклонники уже могут посмотреть новые серии на Megogo. А какие похожие сериалы стоит посмотреть, расскажет Кино 24.

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"Властелин колец: Кольца власти"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 8

В сериале показываются события, которые случились за несколько тысячелетий до того, что происходит в фильмах "Хоббит" и "Властелин колец". На дворе Вторая эпоха, когда зло еще не успело полностью завладеть миром. Зрители наблюдают, как зарождается и уничтожается королевство Нуменор. Кроме того, рассказывается о союзе между людьми и эльфами, которые должны встретиться в бою с войском Темного Лорда Саурона.

"Властелин колец: Кольца власти": смотрите онлайн трейлер сериала

"Рим"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 22

В центре сюжета – история большого города, который называется Рим. Сначала он был республикой, а потом стал империей. В те времена происходило много воен и революций. Зрители узнают, как жили разные классы людей: бедные и богатые. В одних сериях рассказ идет от аристократов, а в других – от обычных плебеев.

"Рим": смотрите онлайн трейлер сериала

"Спартак: Кровь и песок"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 13

Римский гладиатор Спартак ушел от женщины, поэтому теперь он развлекает зрителей своими боями. Мужчина вынужден бороться с жестоким миром, чтобы изменить власть. Однако путь главного героя не так прост, поскольку есть много врагов и зла. Несмотря на это, Спартак стремится достичь поставленной цели.

"Спартак: Крови и песок": смотрите онлайн трейлер сериала

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