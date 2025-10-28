Уже долгое время "Дом Гиннесов" остается одним из самых популярных сериалов на Netflix в Украине. Что посмотреть, если понравилась история о семье Гиннесов, читайте на сайте 24 Канала.
Не пропустите 4 остросюжетные криминальные сериалы, от которых невозможно оторваться
Что посмотреть, если понравился "Дом Гиннесов" от Netflix?
"Острые козырьки"
- Количество сезонов: 6
- Количество серий: 36
Режиссером "Острых козырьков" является Стивен Найт, который снял и "Дом Гиннесов". Это история о банде из Бирмингема, которой руководит Томас Шелби. События сериала разворачиваются в 1920-е годы.
В прошлом году Netflix объявил, что выйдет полнометражный фильм "Острые козырьки", а к главной роли вернется непревзойденный ирландский актер, обладатель Оскара Киллиан Мерфи.
"Острые козырьки": смотрите онлайн трейлер сериала
"Подпольная империя"
- Количество сезонов: 5
- Количество серий: 56
События сериала "Подпольная империя" происходят в Атлантик-Сити в эпоху "Сухого закона". В нем рассказывается о политике и гангстере Эноке "Наки" Томпсоне, который хочет заработать на подпольной торговле алкоголем. Мужчина будет иметь дело с политическими оппонентами и известным мафиози.
"Подпольная империя": смотрите онлайн трейлер сериала
"Йеллоустоун"
- Количество сезонов: 5
- Количество серий: 53
Это история о семье Даттонов. Они проживают на одном из крупнейших ранчо в США возле национального парка. Глава семьи Джон вынужден бороться за свою землю с городом, крупными застройщиками и индейской резервацией.
"Йеллоустоун": смотрите онлайн трейлер сериала