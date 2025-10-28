Уже довгий час "Дім Гіннесів" залишається одним із найпопулярніших серіалів на Netflix в Україні. Що подивитись, якщо сподобалась історія про родину Гіннесів, читайте на сайті 24 Каналу.

Не пропустіть 4 гостросюжетні кримінальні серіали, від яких неможливо відірватись

Що подивитись, якщо сподобався "Дім Гіннесів" від Netflix?

"Гострі картузи"

Кількість сезонів : 6

: 6 Кількість серій: 36

Режисером "Гострих картузів" є Стівен Найт, який зняв і "Дім Гіннесів". Це історія про банду з Бірмінгема, якою керує Томас Шелбі. Події серіалу розгортаються у 1920-ті роки.

Торік Netflix оголосив, що вийде повнометражний фільм "Гострі картузи", а до головної ролі повернеться неперевершений ірландський актор, володар Оскара Кілліан Мерфі.

"Гострі картузи": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Підпільна імперія"

Кількість сезонів : 5

: 5 Кількість серій: 56

Події серіалу "Підпільна імперія" відбуваються в Атлантик-Сіті в епоху "Сухого закону". У ньому розповідається про політика і гангстера Енока "Накі" Томпсона, який хоче заробити на підпільній торгівлі алкоголем. Чоловік матиме справу з політичними опонентами й відомим мафіозі.

"Підпільна імперія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Єллоустоун"

Кількість сезонів : 5

: 5 Кількість серій: 53

Це історія про родину Даттонів. Вони проживають на одному з найбільших ранчо у США біля національного парку. Голова родини Джон змушений боротися за свою землю з містом, великими забудовниками та індіанською резервацією.

"Єллоустоун": дивіться онлайн трейлер серіалу