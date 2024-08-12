Уже на этой неделе поклонники будут наблюдать за приключениями Эмили, ее друзей и других героев. Пока все в ожидании премьеры, редакция Кино 24 рекомендует посмотреть похожие сериалы.
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"Жирным шрифтом"
- Количество сезонов: 5
- Количество серий: 52
Создатели сериала, когда создавали его, вдохновлялись историей бывшего главного редактора журнала Cosmopolitan Джоанны Коулз. Зрители знакомятся с тремя подругами – Джейн, Саттон и Кэт. Их будни проходят в редакции женского журнала "Скарлет". Девушки проживают в Нью-Йорке и пытаются найти себя.
"Жирным шрифтом": смотрите онлайн трейлер сериала
"Девушка-гик"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 10
В сериале рассказывается о Гарриет Меннерс, которая отличается от других людей, однако хочет быть похожей на своих сверстников. Однажды жизнь девушки кардинально меняется. Она попадает в модельное агентство, которое считается одним из лучших в Лондоне. Теперь Гарриет строит карьеру модели.
"Девушка-гик": смотрите онлайн трейлер сериала
"Гламур"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 10
Марко закончил старшую школу и попадает на стажировку в косметическую корпорацию. Интересно, что однажды на своем ютуб-канале он наговорил о ней много плохого. Руководит компанией Мэдолин Аддисон. Вдруг она сталкивается с проблемами, ведь бизнес катится в пропасть. Вместе с Марко женщина пытается исправить ситуацию.
"Гламур": смотрите онлайн трейлер сериала
Наслаждайтесь легкими сериалами, пока ждете продолжения "Эмили в Париже". Надеемся, что они понравятся вам не меньше.