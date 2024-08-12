Уже на этой неделе поклонники будут наблюдать за приключениями Эмили, ее друзей и других героев. Пока все в ожидании премьеры, редакция Кино 24 рекомендует посмотреть похожие сериалы.

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"Жирным шрифтом"

Количество сезонов : 5

: 5 Количество серий: 52

Создатели сериала, когда создавали его, вдохновлялись историей бывшего главного редактора журнала Cosmopolitan Джоанны Коулз. Зрители знакомятся с тремя подругами – Джейн, Саттон и Кэт. Их будни проходят в редакции женского журнала "Скарлет". Девушки проживают в Нью-Йорке и пытаются найти себя.

"Жирным шрифтом": смотрите онлайн трейлер сериала

"Девушка-гик"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 10

В сериале рассказывается о Гарриет Меннерс, которая отличается от других людей, однако хочет быть похожей на своих сверстников. Однажды жизнь девушки кардинально меняется. Она попадает в модельное агентство, которое считается одним из лучших в Лондоне. Теперь Гарриет строит карьеру модели.

"Девушка-гик": смотрите онлайн трейлер сериала

"Гламур"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 10

Марко закончил старшую школу и попадает на стажировку в косметическую корпорацию. Интересно, что однажды на своем ютуб-канале он наговорил о ней много плохого. Руководит компанией Мэдолин Аддисон. Вдруг она сталкивается с проблемами, ведь бизнес катится в пропасть. Вместе с Марко женщина пытается исправить ситуацию.

"Гламур": смотрите онлайн трейлер сериала

Наслаждайтесь легкими сериалами, пока ждете продолжения "Эмили в Париже". Надеемся, что они понравятся вам не меньше.