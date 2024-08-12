Вже цього тижня шанувальники будуть спостерігати за пригодами Емілі, її друзів та інших героїв. Поки усі в очікуванні прем'єри, редакція Кіно 24 рекомендує подивитися схожі серіали.

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"Жирний шрифт"

Кількість сезонів : 5

: 5 Кількість серій: 52

Творці серіалу, коли створювали його, надихалися історією колишньої головної редакторки журналу Cosmopolitan Джоанни Коулз. Глядачі знайомляться з трьома подругами – Джейн, Саттон і Кет. Їхні будні проходять у редакції жіночого журналу "Скарлет". Дівчата проживають у Нью-Йорку та намагаються знайти себе.

"Жирний шрифт": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дівчина-ґік"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 10

У серіалі розповідається про Гаррієт Меннерс, яка відрізняється від інших людей, однак хоче бути схожою на своїх однолітків. Одного разу життя дівчини кардинально змінюється. Вона потрапляє у модельне агентство, яке вважається одним із найкращих у Лондоні. Тепер Гаррієт будує кар'єру моделі.

"Дівчина-ґік": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гламур"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 10

Марко закінчив старшу школу та потрапляє на стажування до косметичної корпорації. Цікаво, що одного разу на своєму ютуб-каналі він наговорив про неї багато поганого. Керує компанією Медолін Аддісон. Раптом вона стикається з проблемами, адже бізнес котиться у прірву. Разом з Марко жінка намагається виправити ситуацію.

"Гламур": дивіться онлайн трейлер серіалу

Насолоджуйтеся легкими серіалами, поки чекаєте на продовження "Емілі в Парижі". Сподіваємося, що вони сподобаються вам не менше.