Фильмы и сериалы, которые точно понравятся поклонникам "Бриджертонов"

Недавно в свет вышел третий сезон популярного сериала "Бриджертоны". Сюжет настолько увлек поклонников, что они активно делятся своими впечатлениями в социальных сетях. Зрители с нетерпением ждут продолжения истории.

Люди также часто ищут ленты в стиле "Бриджертонов", чтобы еще немного почувствовать атмосферу прошлых веков. Редакция Кино 24 собрала для вас похожие фильмы и сериалы. Поэтому сохраняйте, если вам пришлась по душе история Колина и Пенелопы.

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"Императрица"

События сериала происходят в XIX веке. Это история о принцессе Баварии Элизабет фон Виттельсбах. Женщина имеет волевой и сильный характер и идет против королевских правил. Однажды главная героиня знакомится с императором Австро-Венгрии Францем Иосифом. Впоследствии в их отношениях появляется настоящая любовь, которую сопровождают постоянные интриги и борьба за власть.

"Императрица": смотрите онлайн трейлер сериала

"Гордость и предубеждение"

Роман известной английской писательницы Джейн Остин экранизировали в 2005 году. В фильме показана Англия XIX века, где в одной из деревень проживает семья Беннетов. У мужа и жены есть пять дочерей: Джейн, Элизабет, Мэри, Кэтрин и Лидия. Госпожа Беннет хочет поскорее найти для девушек достойных женихов, чтобы кому-то из них по наследству передалось состояние. Ведь пока законным наследником является племянник мистера Беннета. В ленте рассказывается о запутанных историях любви сестер и прекрасно передана атмосфера прошлой эпохи.

"Гордость и предубеждение": смотрите онлайн трейлер фильма

"Аббатство Даунтон"

Семья Кроули – известные аристократы, которые живут в Аббатстве Даунтон, что в Йоркшире. Они имеют много прислуги, обыденность которых также показана в сериале. События ленты происходят после 1910 года – именно тогда умер британский король Эдвард VII. Времена были непростые как для обычных людей, так и для знати. В сериале зрители смогут также увидеть катастрофу на Титанике, как начиналась Первая мировая война и нашествие эпидемии испанки.

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"Аббатство Даунтон": смотрите онлайн трейлер сериала

"Эмма"

Главная героиня фильма – Эмма Вудхаус. Девушка очень красивая и помогает своим подругам и другим людям находить женихов. Как-то она сделала так, чтобы Гарриет Смит запланировала свадьбу не с обычным фермером, а с богатым и известным мистером Элтоном. Однако у мужчины есть чувства к Эмме, в которых он даже решается ей признаться. Девушка отказала Элтону, поэтому тот уехал из города, оставив уже бывшую невесту одну. После такого развития событий, Вудхаус не прекращает поиски хорошего мужчины для своей подруги.

"Эмма": смотрите онлайн трейлер фильма

Если вы любите смотреть фильмы и сериалы, где упоминаются прошлые эпохи, то искренне рекомендуем сохранить нашу подборку. В ней вы найдете ленты с увлекательными и интересными сюжетами, от которых будет сложно оторваться.