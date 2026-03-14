3 комедийных сериала, которые понравятся фанатам "Теда Лассо"

В 2020 году состоялась премьера комедийного спортивного сериала "Тед Лассо", который стал любимцем многих зрителей. Главный герой, которого на экране воплотил Джейсон Судейкис, очаровал своей искренностью и чувством юмора.

Сохраняйте подборку, если в поисках чего-то веселого, интересного и легкого.

Сериалы в стиле "Тед Лассо"

"Терапия"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий : 29

: 29 Рейтинг IMDb: 8.1/10

В центре сюжета – Джимми Лерд, который переживает потерю жены. В то же время он является отцом, другом и психотерапевтом, поэтому мужчине бывает сложно. Главный герой решает стать абсолютно честным с людьми. Улучшит ли это ситуацию? Или наоборот приведет к хаосу?

"Король гольфа"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Это история о бывшем профессиональном игроке в гольф Прайсе Кэхилле, который продает клюшки и тренирует игроков на тренировочном поле. Однажды он встречает талантливого молодого игрока Санти Уилера.

Прайс становится наставником Санти, чтобы помочь ему стать знаменитым и спасти себя.

"Шиттс Крик"

Количество сезонов : 6

: 6 Количество серий : 80

: 80 Рейтинг IMDb: 8.5/10

В сериале рассказывается о семье Роуз. Джонни – миллиардер, его жена Мойра – актриса мыльных опер. Они воспитывают двоих детей: сына Дэвида и дочь Алексис.

Неожиданно бизнес Джонни рушится, поэтому семье приходится переехать в небольшое сельское поселение Шиттс Крик. Герои вынуждены отказаться от роскошной жизни и сталкиваются с бедностью.

О чем сериал "Тед Лассо"?

Сюжет разворачивается вокруг Теда Лассо – тренера по американскому футболу. Он начинает руководить английской командой Премьер-лиги "Ричмонд", не имея опыта.

Футболисты и болельщики не любят мужчину, а владелица клуба пытается его подставить. Однако с каждым днем отношение к Теду меняется.