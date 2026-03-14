3 комедийных сериала, которые понравятся фанатам "Теда Лассо"
В 2020 году состоялась премьера комедийного спортивного сериала "Тед Лассо", который стал любимцем многих зрителей. Главный герой, которого на экране воплотил Джейсон Судейкис, очаровал своей искренностью и чувством юмора.
Сериалы в стиле "Тед Лассо"
"Терапия"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 29
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
В центре сюжета – Джимми Лерд, который переживает потерю жены. В то же время он является отцом, другом и психотерапевтом, поэтому мужчине бывает сложно. Главный герой решает стать абсолютно честным с людьми. Улучшит ли это ситуацию? Или наоборот приведет к хаосу?
"Король гольфа"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 10
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Это история о бывшем профессиональном игроке в гольф Прайсе Кэхилле, который продает клюшки и тренирует игроков на тренировочном поле. Однажды он встречает талантливого молодого игрока Санти Уилера.
Прайс становится наставником Санти, чтобы помочь ему стать знаменитым и спасти себя.
"Шиттс Крик"
- Количество сезонов: 6
- Количество серий: 80
- Рейтинг IMDb: 8.5/10
В сериале рассказывается о семье Роуз. Джонни – миллиардер, его жена Мойра – актриса мыльных опер. Они воспитывают двоих детей: сына Дэвида и дочь Алексис.
Неожиданно бизнес Джонни рушится, поэтому семье приходится переехать в небольшое сельское поселение Шиттс Крик. Герои вынуждены отказаться от роскошной жизни и сталкиваются с бедностью.
О чем сериал "Тед Лассо"?
Сюжет разворачивается вокруг Теда Лассо – тренера по американскому футболу. Он начинает руководить английской командой Премьер-лиги "Ричмонд", не имея опыта.
Футболисты и болельщики не любят мужчину, а владелица клуба пытается его подставить. Однако с каждым днем отношение к Теду меняется.