24 Канал розповість, які серіали подивитися, якщо сподобався "Тед Лассо". Зберігайте добірку, якщо в пошуках чогось веселого, цікавого та легкого.

Серіали у стилі "Тед Лассо"

"Правдива терапія"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 29

: 29 Рейтинг IMDb: 8.1/10

У центрі сюжету – Джиммі Лерд, який переживає втрату дружини. Водночас він є батьком, другом та психотерапевтом, тож чоловіку буває складно. Головний герой вирішує стати абсолютно чесним із людьми. Чи покращить це ситуацію? Чи навпаки призведе до хаосу?

"Правдива терапія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Король гольфу"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Це історія про колишнього професійного гравця у гольф Прайса Кехілла, який продає ключки та тренує гравців на тренувальному полі. Одного разу він зустрічає талановитого молодого гравця Санті Вілера.

Прайс стає наставником Санті, щоб допомогти йому стати знаменитим і врятувати себе.

"Король гольфу": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Шиттс-Крік"

Кількість сезонів : 6

: 6 Кількість серій : 80

: 80 Рейтинг IMDb: 8.5/10

У серіалі розповідається про сім'ю Роуз. Джонні – мільярдер, його дружина Мойра – акторка мильних опер. Вони виховують двох дітей: сина Девіда та доньку Алексіс.

Несподівано бізнес Джонні руйнується, тому сім'ї доводиться переїхати до невеликого сільського поселення Шиттс-Крік. Герої змушені відмовитися від розкішного життя і стикаються з бідністю.

"Шиттс-Крік": дивіться онлайн трейлер серіалу

Про що серіал "Тед Лассо"?

Сюжет розгортається навколо Теда Лассо – тренера з американського футболу. Він починає керувати англійською командою Прем'єр-ліги "Річмонд", не маючи досвіду.

Футболісти та вболівальники не люблять чоловіка, а власниця клубу намагається його підставити. Проте з кожним днем ставлення до Теда змінюється.