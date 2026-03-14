24 Канал розповість, які серіали подивитися, якщо сподобався "Тед Лассо". Зберігайте добірку, якщо в пошуках чогось веселого, цікавого та легкого.
Теж цікаво Що подивитися на Netflix, якщо набридли "Бріджертони"
Серіали у стилі "Тед Лассо"
"Правдива терапія"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 29
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
У центрі сюжету – Джиммі Лерд, який переживає втрату дружини. Водночас він є батьком, другом та психотерапевтом, тож чоловіку буває складно. Головний герой вирішує стати абсолютно чесним із людьми. Чи покращить це ситуацію? Чи навпаки призведе до хаосу?
"Король гольфу"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 10
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Це історія про колишнього професійного гравця у гольф Прайса Кехілла, який продає ключки та тренує гравців на тренувальному полі. Одного разу він зустрічає талановитого молодого гравця Санті Вілера.
Прайс стає наставником Санті, щоб допомогти йому стати знаменитим і врятувати себе.
"Шиттс-Крік"
- Кількість сезонів: 6
- Кількість серій: 80
- Рейтинг IMDb: 8.5/10
У серіалі розповідається про сім'ю Роуз. Джонні – мільярдер, його дружина Мойра – акторка мильних опер. Вони виховують двох дітей: сина Девіда та доньку Алексіс.
Несподівано бізнес Джонні руйнується, тому сім'ї доводиться переїхати до невеликого сільського поселення Шиттс-Крік. Герої змушені відмовитися від розкішного життя і стикаються з бідністю.
Про що серіал "Тед Лассо"?
Сюжет розгортається навколо Теда Лассо – тренера з американського футболу. Він починає керувати англійською командою Прем'єр-ліги "Річмонд", не маючи досвіду.
Футболісти та вболівальники не люблять чоловіка, а власниця клубу намагається його підставити. Проте з кожним днем ставлення до Теда змінюється.