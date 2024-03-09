Сегодняшняя подборка Кино 24 поможет ненадолго перенестись в фэнтезийные миры ведьм и колдунов. Поэтому, приготовьте что-то сладенькое и знакомьтесь с сериалами о магии и колдовстве.

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"Судьба. Сага Винкс", 2021

Сюжет сериала о магии основан на знаменитых мультфильмах о девушках из школы волшебниц.

События разворачиваются вокруг девочки-подростка Блум из Калифорнии, которая внезапно обнаруживает, что она на самом деле является огненной феей, а затем отправляется улучшать свои волшебные навыки в магическую школу Алфея. Там она быстро находит новых друзей, включая Стеллу, Аишу, Терру и Мусу.

Так, 5 учениц совершенствуют свои сверхспособности в этой магической школе. Когда над Алфеей нависает угроза в виде озлобленных монстров, известных как "Обожженные", девушкам придется применить все свои умения, чтобы победить безжалостного противника. В схватке с ними юным феям раскроются древние тайны, которые изменит их представление об устройстве магического мира.

"Судьба. Сага Винкс": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ведьмак", 2019

Этот зарубежный сериал о магии и волшебниках имеет очень высокий рейтинг.

Главным героем серии является ведьмак Геральт из Ривии. В детстве ему, как и другим ведьмакам, с помощью мутаций придали высоких боевых качеств: невероятной силы, молниеносной реакции и высокой регенеративной способности.

Ведьмак специализируется на уничтожении чудовищ и ведет кочевой образ жизни, пытаясь найти собственное место в жестоком мире.

"Ведьмак": смотрите оналайн трейлер сериала

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"Вильмы Ист-Энда", 2013

Сериал рассказывает историю семейства Бошан. Эту маленькую семью Бошам, которая состоит из матери и двух взрослых дочерей, никак нельзя назвать обычной. Они – могущественные добрые ведьмы, во главе с Джоан, которая является бессмертной.

Женщина воспитывает сама дочерей Ингрид и Фрей. Однако они не знают о своих силах, так как Джоанна не хочет, чтобы они об этом узнали. Однако Венди, дерзкая сестра Джоан хочет противоположного. Она хочет, чтобы Ингрид и Фрейя узнали о своих силах и продолжили их путь.

"Ведьмы Ист-Энда": смотрите онлайн трейлер фильма

"Приключения Мерлина", 2008

Сюжет сериала раскрывает зрителям историю парня Мерлина, у которого исключительные сверхъестественные способности.

По сюжету, королевство Камелот тонет в хаосе. Его новый король Утер Пендрагон начинает жестокое истребление всех драконов в королевстве, оставляя живым лишь одного в качестве примера и которого заточили в подземелье замка. Король начинает преследование колдунов и наказывает их смертной казнью. Поэтому, в королевстве устанавливается абсолютный запрет на использование волшебства.

Через 20 лет в Камелот прибывает Мерлин, житель маленького поселка, рожденный со способностями волшебника. Он становится помощником придворного врача Гаюса, который помогает парню раскрыть его способности и найти предназначение его дара.

"Приключения Мерлина": смотрите онлайн трейлер сериала

Смотрите эти сериалы с магическим привкусом и с неожиданными и захватывающими сюжетами и рекомендуйте к просмотру близким.