Редакция Кино 24 предлагает вашему вниманию 3 интересных медицинских сериала. Они точно затянут вас с головой в просмотр.

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"Ординатор"

В центре сюжета оказывается молодой интерн-идеалист по имени Девон Правеш, который пришел на практику в престижное медицинское учреждение, где он попадает хоть и к жесткому, но очень талантливому врачу Конраду Хоукинсу, который известен своим скверным характером.

Самоуверенный Хоукинс не придерживается установленных правил, однако, несмотря на то, что его действия часто противоречат тому, чему учат на медицинском факультете, неординарный подход и в основном спорные решения уже спасли немало человеческих жизней. Поэтому уже в первый день, когда к нему приходит подчиненный в виде Девона, он дает ему рекомендацию забыть обо всем, чему его учили.

"Ординатор": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ночная смена"

События сериала происходят в больнице "Мемориал" в Сан Антонио. Каждый день в больницу поступает большое количество пациентов, и ночью работа тоже не утихает. Именно тогда работает ночная смена, которая каждый раз сталкивается с по-настоящему сложной работой.

Главными героями стали врачи, которые имеют военную подготовку. Они готовы на все, чтобы спасти жизнь человека, попавшего в беду, поскольку хорошо знают, насколько важна помощь, оказанная в первые минуты, после любого несчастья.

Так, жизнь во время ночной смены просто таки бурлит, однако они также не забывают и о личных чувствах и отношениях. Герои влюбляются, ссорятся, заводят романы, однако это отнюдь не влияет на высококвалифицированную помощь людям, которые в ней нуждаются.

"Ночная смена": смотрите онлайн трейлер сериала

"Доктор Эмили Оуэнс"

Главная героиня – Эмили Оуэнс, молодая врач, которая начинает работу в госпитале. Она устроилась работать в больницу Денвера, чтобы набраться опыта у кардиохирурга Джинни Бендера. Однако складывается так, как будто она возвращается в школьные годы с подростковой иерархией, ведь неожиданно появляется первая красавица класса, которая готова побороться за количество операций и сердце молодого врача. Эмили же придется снова окунуться в школьные переживания, однако сейчас ей еще и нужно помнить о высоких профессиональных ставках.

"Доктор Эмили Оуэнс": смотрите онлайн трейлер сериала

Эти сериалы позволят не только окунуться в сложности жизни медработников, но и покажут закулисье, за которыми иногда скрываются настоящие шекспировские страсти. Выбирайте из подборки сериал, который больше всего вам по душе и наслаждайтесь просмотром.