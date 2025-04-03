Киноиндустрия позволила превратить якобы скучную офисную рутину на интересную и увлекательную, добавив особой эстетики и атмосферы. Кино 24 расскажет о популярных сериалах об офисных работниках, которые захватывают и привлекают зрителей.

К слову 3 легкие украинские сериалы, похожие на "Домик на счастье", чтобы расслабиться вечером

"Разделение"

Годы выхода: 2022 – до сих пор

Жанр: психологический научно-фантастический триллер

Количество эпизодов: 2 сезона, 19 серий

Рейтинг IMDb: 8.7

Корпорация Lumon Industries придумала способ разделить мысли и воспоминания своих работников, отделяя рабочие от личных. Главный герой Марк, который переживает потерю жены, решается на процедуру разделения. Но за этим стоят зловещие намерения, поэтому мужчина решает раскрыть тайны своей корпорации.

"Разделение": смотрите трейлер онлайн

"Офис"

Годы выхода: 2005 – 2013

Жанр: ситком, мокьюментари

Количество эпизодов: 9 сезонов, 204 серии

Рейтинг IMDb: 9.0

Сериал рассказывает о будничной офисной жизни вымышленной бумажной компании. Его работники имеют разные характеры и заботы, а их лидером является неуклюжий региональный менеджер Майкл. Он хочет подружиться со всеми, хоть часто его шутки завершаются провалом, а неловкие ситуации только преследуют.

"Офис": смотрите трейлер онлайн

"Форс-мажоры"

Годы выхода: 2011 – 2019

Жанр: юридическая комедия, драма

Количество эпизодов: 9 сезонов, 134 серии

Рейтинг IMDb: 8.4

В центре сюжета – молодой Майк Росс с гениальным умом и блестящей памятью. Он хотел стать юристом, но бросил колледж. Вдруг парень попадается на глаза успешной адвокатше Харви Спектер и идет к ней на собеседование. Так Майк попадает к ней на работу.



"Форс-мажоры": смотрите трейлер онлайн

"Парки и зоны отдыха"

Годы выхода: 2009 – 2015

Жанр: ситком, мокьюментари, политическая сатира

Количество эпизодов: 7 сезонов, 125 серий

Рейтинг IMDb: 8.6

События сериала происходят в небольшом городе Пауни в Индиане. Работница департамента парков и зон отдыха решает изменить городок к лучшему. Но на ее пути множество проблем – бюрократия, фирмы-застройщики и собственная некомпетентность. Но в поддержку девушки становится местная медсестра и ее лучшая подруга, которая получает престижную должность в городе.

"Парки и зоны отдыха": смотрите трейлер онлайн