Кино 24 предлагает подборку сериалов, которая идеально подойдет для подростков, которые переживают сложный период. А также будет интересна тем, кто уже давно закончил школу, но хочет вернуться в то время и еще раз почувствовать эту атмосферу на себе.

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"Джинни и Джорджия"

Джорджия – мать-одиночка, которая скрывает много тайн из своего прошлого. Она имеет привычку переезжать, когда в ее жизни происходит что-то плохое. И все бы ничего, но ее дети – Джинни и Остин, не в восторге от этих переездов. И все же, они не имеют выбора, ведь начинают свою жизнь с начала и каждый столкнется со своими трудностями. Дети будут пытаться найти новых друзей, а Джорджия будет стремиться стать идеальной мамой.

"Джинни и Джорджия": смотрите онлайн трейлер сериала

"Я никогда не"

Прилежная ученица из Индии, Деви, вместе с родителями переехала в Америку. Она не видит смысла в бессмысленных шумных вечеринках. Вместо этого Дэви сосредотачивается на учебе. Но все меняется, когда ее папа умирает. Опустошенная девушка не может этого пережить и из-за стресса ей парализует нижнюю часть тела. Упражнения и реабилитации не дарят никакой радости. Но со временем Дэви переходит на второй год обучения и желание заявить всем о себе растет. Тогда она решает потерять девственность с самым популярным парнем школы.

"Я никогда не": смотрите онлайн трейлер сериала

"Половое воспитание"

Мама Отиса – сексолог. Она раскованная и уверенная в себе женщина. Чего не скажешь о ее сыне. Он застенчивый и неуклюжий. Но несмотря на это, он понимает, что знания о человеческой физиологии могут быть полезными не только для него, но и для сверстников. Поэтому Отис и бунтарка Мейв решили открыть неофициальную клинику в школьном туалете.

"Половое воспитание": смотрите онлайн трейлер сериала

"В поисках Аляски"

16-летний парень Майлз интересуется поэзией, но однажды ему становится этого мало, поэтому он решает оставить родителей и сменить школу. Там Майлз впервые находит друзей, которые его радушно принимают в свою компанию. И именно там он знакомится с девушкой, которая полностью меняет его мировоззрение. Но позже она бесследно исчезает. С тех пор юноша задумывается над вопросом жизни и смерти.

"В поисках Аляски": смотрите онлайн трейлер сериала

"Энн"

Атмосферный сериал, снят по роману Люси-Мод Монтгомери, рассказывает о девушке Энн, которая никогда не чувствовала материнской любви, ведь всю свою жизнь провела в приюте. Энн никогда не теряла надежду и всегда верила в чудеса. И однажды чудо таки произошло. Ее захотели удочерить. Но как оказалось позже, названные родители хотели мальчика. Но милая и добрая Энн прижилась в новой семье. Она получила то, о чем всегда мечтала.

"Энн": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сплетница"

Сплетни, ссоры, громкие вечеринки, истории любви: все на поверхности, ведь Нью-Йорком завладела Сплетница. Свой блог она посвятила "золотой молодежи" Манхэттена. В список счастливчиков входят ученики Верхнего Ист-Сайда: Серена ван дер Вудсен, Блэр Волдорф, Нейт Арчибальд и Чак Басс. И как бы старательно они не пытались скрыть свою жизнь, не удастся это сделать, ведь за ними следит Сплетница.

"Сплетница": смотрите онлайн трейлер сериала

"Милые обманщицы"

После вечеринки Элисон ДиЛаурентис исчезла, а ее подруги почти перестали общаться между собой. Через год девушку нашли мертвой. Это событие заставило их снова воссоединиться. А также четырем подругам почти в одинаковый период времени подбросили странные записки, о содержании которых знала только покойная Элисон.

"Милые обманщицы": смотрите онлайн трейлер сериала