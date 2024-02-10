Кіно 24 пропонує добірку серіалів, яка ідеально підійде для підлітків, які переживають складний період. А також буде цікава тим, хто вже давно закінчив школу, але хоче повернутися в той час та вкотре відчути цю атмосферу на собі.

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"Джинні й Джорджія"

Джорджія – мати-одиначка, яка приховує багато таємниць зі свого минулого. Вона має звичку переїжджати, коли в її житті стається щось погане. І все б нічого, але її діти – Джинні та Остін, не в захваті від цих переїздів. Та все ж, вони не мають вибору, адже починають своє життя з початку і кожен зіштовхнеться зі своїми труднощами. Діти намагатимуться знайти нових друзів, а Джорджія буде прагнути стати ідеальною мамою.

"Джинні й Джорджія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Я ніколи не"

Старанна учениця з Індії, Деві, разом з батьками переїхала до Америки. Вона не бачить сенсу в безглуздих гучних вечірках. Натомість Деві зосереджується на навчанні. Та все змінюється, коли її тато помирає. Спустошена дівчина не може цього пережити й через стрес їй паралізує нижню частину тіла. Вправи та реабілітації не дарують жодної радості. Але з часом Деві переходить на другий рік навчання і бажання заявити усім про себе зростає. Тоді вона вирішує втратити цноту з найпопулярнішим хлопцем школи.

"Я ніколи не": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сексуальна освіта"

Мама Отіса – сексологиня. Вона розкута і впевнена у собі жінка. Чого не скажеш про її сина. Він сором'язливий та незграбний. Але не зважаючи на це, він розуміє, що знання про людську фізіологію можуть бути корисними не лише для нього, але й для однолітків. Тому Отіс та бунтарка Мейв вирішили відкрити неофіційну клініку в шкільному туалеті.

"Сексуальна освіта": дивіться онлайн трейлер серіалу

"У пошуках Аляски"

16-річний хлопець Майлз цікавиться поезією, але одного дня йому стає цього мало, тому він вирішує залишити батьків і змінити школу. Там Майлз вперше знаходить друзів, які його радо приймають у свою компанію. І саме там він знайомиться з дівчиною, яка повністю змінює його світогляд. Але пізніше вона безслідно зникає. З того часу юнак задумується над питанням життя і смерті.

"У пошуках Аляски": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Енн"

Атмосферний серіал, знятий за романом Люсі-Мод Монтгомері, розповідає про дівчину Енн, яка ніколи не відчувала материнської любові, адже все своє життя провела у притулку. Енн ніколи не втрачала надію і завжди вірила в дива. І одного дня диво таки сталось. Її захотіли вдочерити. Та як виявилось пізніше, названі батьки хотіли хлопчика. Але мила і добра Енн прижилась у новій родині. Вона отримала те, про що завжди мріяла.

"Енн": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Пліткарка"

Плітки, сварки, гучні вечірки, історії кохання: усе на поверхні, адже Нью-Йорком заволоділа Пліткарка. Свій блог вона присвятила "золотій молоді" Мангеттену. В список щасливчиків входять учні Верхнього Іст-Сайду: Серена ван дер Вудсен, Блер Волдорф, Нейт Арчібальд та Чак Басс. І як би старанно вони не намагалися приховати своє життя, не вдасться це зробити, адже за ними стежить Пліткарка.

"Пліткарка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Милі ошуканки"

Після вечірки Елісон ДіЛаурентіс зникла, а її подруги майже перестали спілкуватись між собою. Через рік дівчину знайшли мертвою. Ця подія змусила їх знову возз'єднатись. А також чотирьом подругам майже в однаковий період часу підкинули дивні записки, про зміст яких знала лише покійна Елісон.

"Милі ошуканки": дивіться онлайн трейлер серіалу