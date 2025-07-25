3 популярных сериала с Андреем Исаенко, который сыграл в скандальном фильме "Раша гудбай"

Фильм "Раша гудбай", вышедший на экраны в этом году, громко обсуждали еще до премьеры. Он рассказывает о женщине, которая меняется под влиянием пропаганды после 10 лет в оккупации. По случайным обстоятельствам она попадает на запад Украины, где видит реальность. Ленту раскритиковали за неуместный юмор и легкомысленное изображение серьезных тем.

Одну из важных ролей в этой скандальной ленте сыграл Андрей Исаенко, который все-таки советовал зрителям посмотреть "Раша гудбай", ведь считает его качественным сатирическим фильмом. Кино 24 расскажет, в каких сериалах можно увидеть украинского актера.

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"Женский врач. Новая жизнь"

Это перезагрузка истории, которая полюбилась многим зрителям. События сериала разворачиваются через некоторое время после начала полномасштабной войны. В центре – акушер-гинеколог Михаил Гончар, который переехал из Северодонецка в Киев. Он сделал это вынужденно, потому что больницу, где он работал, разрушили россияне.

Поэтому Михаил устраивается в центр акушерства, где помогают беременным с осложнениями со всей Украины. Герой, которого сыграл Андрей Исаенко, начинает новую жизнь вместе со своей дочерью.

"Женский доктор. Новая жизнь": смотрите анонс онлайн

"Код любви"

Романтический мини-сериал рассказывает о следователе Веронике Левченко, которая ради жизни своего младшего брата идет на сотрудничество с талантливым киберпреступником Андреем Мирошником. Пара влюбляется друг в друга, однако каждый из них понимает, что они не могут быть вместе. Андрей Исаенко исполнил главную роль в этой мелодраме.

"Код любви": смотрите анонс онлайн

"Майор Сковорода"

24-серийный комедийный детектив рассказывает об Андрее Сковороде – умном, но упрямом следователе. Из-за своего сложного характера он оказывается в новом отделе вместе с начинающими полицейскими. Теперь ему следует научить свою молодую команду и продолжать расследовать важные дела.

Главного героя, юмор и характер которого напоминает доктора Хауса из одноименного сериала, воплотил Андрей Исаенко.

"Майор Сковорода": смотрите анонс онлайн